انفستكورب تستضيف برنامج القيادة لعام 2023

المصدر: المنامة - البيان

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اختتمت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، برنامج القيادة لعام 2023 بالشراكة مع المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا – برلين ESMT. وتضمن البرنامج القضايا الرئيسية التي تواجه القادة المعاصرين، من التكيف مع وتيرة تكنولوجيا الجيل التالي إلى مهارات القيادة ضمن الاقتصاد الحديث. على مدار خمسة أيام، حضر 45 من القادة الشباب جلسات تفاعلية تغطي الاتجاهات الاقتصادية العالمية، تمويل الابتكار والصناعة والتحول الرقمي.

وتحدث محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة انفستكورب، عن خطط الشركة الحالية والمستقبلية، في حوار أداره البروفيسور يورغ روشول، رئيس المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا – برلين ESMT. وسلط الضوء على رؤيته لتنمية الأصول المدارة من 50 مليار دولار إلى 100 مليار دولار. كما تحدث عن تجارب وخبرات من حياته المهنية التي امتدت لعقود في القوات المسلحة وفي عالم الاستثمار، ومساهمتها في تكوين شخصيته القيادية.

وقال محمد العارضي: «يواجه القائد العصري تحديات كثيرة بالإضافة إلى تطورات سريعة ومتزايدة في الأسواق. ونشهد حالياً تشكلاً سريعاً لنماذج أعمال جديدة، ترتكز على قطاعات الاستدامة والتحول في الطاقة والرقمنة، وهذه الاتجاهات ستطبع الأسواق العالمية في العقود المقبلة».

وأضاف: «تلتزم انفستكورب بمشاركة المعرفة ودعم الجيل القادم من القادة، ويهدف برنامجنا إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمهارات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة في عصر التكنولوجيا والتغيير».

وعلق البروفيسور يورغ روشول قائلاً: «سعداء بدعمنا لبرنامج انفستكورب للقيادة هذا العام. في وقت تزداد فيه الفرص مع التطورات السريعة في مجالات الذكاء الرقمي والتكنولوجيا والاستدامة، من المهم أن نزود القادة بالمعلومات والمعرفة لدعمهم في نجاح أعمالهم».

وتعد المدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين، المصنفة في المرتبة الأولى بين كليات إدارة الأعمال في ألمانيا، إحدى المدارس الرائدة في هذا المجال عالمياً. وقام المشاركون في زيارة مركز EUREF-Campus في برلين، الذي يعتبر تجربة حية للتحول إلى الطاقة المتجددة وشبكة النقل الذكي.

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