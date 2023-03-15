«إل جي» تكشف عن تفاصيل استراتيجيتها العالمية الجديدة من دبي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد إيل هوان لي، الرئيس التنفيذي لشركة «إل جي» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستراتيجية العالمية لعملاق التقنية الكوري «إل جي» ستستند خلال العام الحالي إلى أربع ركائز، هي تعزيز تجربة المستهلكين، وتحديث هوية الشركة، ودعم الموزعين، إضافة إلى التركيز على طرح المزيد من المميزات الصديقة للبيئة في منتجات الشركة، وذلك تماشياً مع توجهات الشركة التي تتوافق كذلك مع إعلان الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة.

جاء ذلك على هامش إطلاق الشركة «معرض إل جي الشرق الأوسط وأفريقيا 2023»، أمس، الذي يعود من جديد إلى دبي بعد انقطاع أربع سنوات، حاملاً أحدث منتجات «إل جي إلكترونيكس» وأكثرها ابتكاراً.

وأوضح هوان لي أنه سيتم تحسين تجربة المستخدمين في الإمارات بناءً على البيانات التي تم جمعها من ملايين المستهلكين من خلال منتجات الشركة، التي تستخدمها لتقديم منتجات أكثر قرباً من المستهلكين، خصوصاً من شريحة الشباب الذين هم اليوم أكثر تقديراً للمنتجات الصديقة للبيئة والقائمة على الابتكار وسلاسة الاستخدام.

وشهد الحدث، الذي استمر يومين في الحبتور سيتي بإمارة دبي في الإمارات، وحضره أكثر من 400 ضيف، أحدث الابتكارات التي سيتم طرحها في المنطقة. ويجمع معرض «إل جي»، الذي يقام لأول مرة منذ عام 2019، أكبر مجموعة من المشاركين على الإطلاق، ويعكس الثقة والتوقعات التي لديهم تجاه «إل جي» بوصفها علامة تجارية، ومجموعتها المثيرة من المنتجات الجديدة. ويؤكد هذا الحدث فلسفة الشركة «الحياة الجيدة»، التي تسعى إلى تقديم منتجات مبتكرة إلى السوق، تعزز تجربة العملاء بشكل عام.

وأضاف هوان لي: «يسعدنا استئناف معرض «إل جي الشرق الأوسط وأفريقيا» في دبي في فترة ما بعد جائحة «كوفيد 19». في الماضي، اكتسب هذا الحدث سمعة طيبة في تزويد الزوار بتجارب مباشرة مع التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً التي طورتها «إل جي» لتزويد عملائنا بتجارب «أولى وفريدة وجديدة»، ونعِد بحدث أفضل هذا العام. وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية، من الرائع رؤية هذا العدد الكبير من الضيوف والشركاء في هذا الحدث اليوم».

وكشف المسؤولون في «إل جي» للزوار خلال المعرض عن أحدث منتجات الجيل الثاني من «إل جي سيجنتشر»، وأجهزة تلفزيون «أوليد» اللاسلكية، بما في ذلك إصدارات الذكرى السنوية العاشرة، بما في ذلك تلفزيون «كيونيد»، وغسالة «فيفاشي»، ومكيف الهواء «ديوال كول»، والتي تحوي عدداً من المميزات العملية والصديقة للبيئة.

وأوضح سا نيونغ كيم، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس الخليج: الجميع في «إل جي» متحمسون لبدء معرض «إل جي الشرق الأوسط وأفريقيا 2023»، لدينا مجموعة كاملة من المنتجات والأجهزة الجديدة المبتكرة المعروضة للزوار لاستخدامها وتجربتها. ومع حضور ما يقرب من 400 ضيف، نتوقع الكثير من الاهتمام من الزوار حول كيفية رؤية «إل جي» لمستقبل التكنولوجيا في السنوات المقبلة، كما يعد هذا الحدث فرصة رائعة لشركة «إل جي» لتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء المحليين. ونحن ملتزمون تماماً بدعم العملاء والشركاء المحليين من خلال تلبية احتياجاتهم، إضافة إلى مشاركة القيم التي تمثلها الشركة مع «الحياة الجيدة».

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