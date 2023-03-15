«رُوّاد» الشارقة تتعاون مع «إنجازات» لتوفير باقة من 22 خدمة لتأسيس وتيسير الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن التعاقد مع مجموعة «إنجازات» لإدارة مراكز خدمات الأعمال، وذلك بهدف توفير باقة متكاملة من خدمات تأسيس وتيسير الأعمال لأعضاء المؤسسة تضم أكثر من 22 خدمة بأسعار تفضيلية.

وتشمل الخدمات تخليص معاملات الدوائر الحكومية والرخص التجارية وتصديق وتوثيق العقود وتأجير المكاتب وتأثيثها وخدمات استشارات قانونية ودراسات الجدوى وبرامج تدريب، ووضع ومراجعة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتسويقية، ودراسات المتسوق السري والمقارنات المعيارية، وخدمات أخرى.

ويأتي التعاقد مع مجموعة «إنجازات» ضمن جهود المؤسسة لتمكين رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس مشاريعهم وتنمية أعمالهم، وتوفير الخبرات اللازمة لهم والدعم الفني والإداري والتدريبي، بما يعزز من سهولة تأسيس وممارسة الأعمال ويدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مراحل تأسيس النشاط التجاري.

وقال حمد المحمود مدير «رُوّاد»: إن المؤسسة تعمل بشكل مستمر لتوفير مزايا وحوافز إضافية لأعضائها وتمكينهم من دعم أعمالهم وتنمية مشاريعهم وتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن توفير باقة خدمات وحلول إدارية واستشارات قانونية وفنية متخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات عمل المؤسسة بما يضمن مساندة رواد الأعمال المواطنين لإطلاق مشاريعهم بسهولة وتحقيق نجاحات مستدامة.

وتحرص «رُوّاد» على إبرام شراكات مع جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص بما يضمن تعزيز حزمة الخدمات المقدمة لأعضائها بما تشمله من خدمات التوجيه والإرشاد من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي تهدف لتمكين الشباب بالمعرفة والمهارات لإطلاق مشاريعهم الخاصة وتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني وتقديم الاستشارات الفنية والمالية لتطوير مشاريعهم، وصولاً إلى خدمات الإعفاءات الحكومية، والتي تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال وخفض تكاليف تأسيس المشاريع، وكذلك خدمات التمويل، فضلاً عن البرامج التدريبية وبرامج الدبلومات الفنية، التي تعزز من مهارات وقدرات رواد الأعمال وتعمل على تزويدهم بالخبرات اللازمة لمواصلة أعمالهم ومشاريعهم.

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