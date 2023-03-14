تحالف بين «كراود سترايك» و«دل تكنولوجيز» لتعزيز الأمن السيبراني في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «كراود سترايك»، المتخصصة عالمياً في مجال الحماية الطرفية القائمة على السحابة وحماية أعباء العمل السحابية والهوية والذكاء والبيانات، عن دخولها في تحالف استراتيجي جديد مع «دل تكنولوجيز»، بهدف مساعدة الشركات على منع التهديدات السيبرانية واكتشافها والاستجابة لها من خلال توفير عروض قوية وفعالة من حيث التكلفة. كما يطرح هذا التحالف عروضاً مستهدفة للشركات من جميع الأحجام.

ويمكن للمؤسسات من خلال العروض التي يقدمها هذا التحالف الاستراتيجي الجديد، إدارة التهديدات السيبرانية وحماية نقاط النهاية وأعباء العمل السحابية والهوية والبيانات. وجدير بالذكر أن منصة فالكون التابعة لشركة كراود سترايك أصبحت متاحة للشراء مع ترخيص مجمع، لمساعدة الشركات المتوسطة والكبيرة وكذلك مؤسسات القطاع العام على توحيد عمليات الإنفاق والمنصات والعقود، وتلبية متطلبات الأمن والامتثال. كما ستتوفر خدمات كراود سترايك عبر مجموعة واسعة من عروض شركة دل في الأشهر المقبلة، بما في ذلك عروض شراء أجهزة الكمبيوتر التجارية.

وفي تعليقه على هذا التحالف، قال دانييل برنارد، الرئيس التنفيذي للأعمال في كراود سترايك: «يسلط اختيار شركة دل تكنولوجيز لخدمات شركة كراود سترايك لتقدمها لعملائها من الشركات على اختلاف أحجامها، الضوء على الأهمية الكبيرة للأمن السيبراني في عالم اليوم الرقمي. ويوفر التحالف بين الطرفين قدرة مهمة للوصول إلى السوق، مما يسرع عملية الدمج بين المنتجات القديمة والمنتجات النقطية في منصة حديثة وقوية للأمن السيبراني».

وقال رولان الدكاش مدير الأنظمة السيبرانية في كراود سترايك في تصريحات خلال مشاركته في فعالية «جيسيك 23»: «نعمل على استكشاف الفرص والتحديات في سوق الأمن السيبراني المزدهر في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال الشراكة مع شركة «دل تكنولوجيز» نعمل على تعزيز الدفاع السيبراني وجعله مؤتمتاً بالكامل وفعالاً من حيث التكلفة، مع استمرارنا بالتصدي للخروقات الأمنية ومنعها».

من جانبه، قال سام بورد، رئيس مجموعة حلول العملاء في شركة دل: «يتطلب مشهد التهديدات المعقدة اليوم نهجاً تعاونياً يجمع بين التقنيات الرائدة في الصناعة وفرق عمل عالمية المستوى لبناء أقوى دفاع ممكن لعملائنا. ويعد تعاوننا مع شركة كراود سترايك المثال الأحدث على جهودنا المتواصلة لمساعدة الشركات في التصدي للتهديدات السيبرانية. ويبقى الهدف الرئيسي لتعاوننا الاستراتيجي المستمر محدداً بوضوح في مساعدة العملاء على مواجهة التحديات الأمنية بسهولة وبساطة»

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