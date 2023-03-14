«عقاري الشارقة» تكرم شركاء النجاح

المصدر: الشارقة- البيان

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نظمت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة الملتقى السنوي الحادي عشر لتكريم شركائها الاستراتيجيين والمتعاونين معها وموظفيها المتميزين، إضافة إلى الداعمين كافة لمبادراتها وأنشطتها.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، تحت شعار «طموح وعطاء.. تميز وريادة»، عبدالعزيز الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومحمد العوضي المدير العام لـغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، والمستشار عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

كما حضرها مبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، وعبدالله الكتبي مدير بلدية البطائح، وسعيد السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات في الغرفة، وعدد كبير من مسؤولي ومديري الجهات والشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الإمارة، إضافة إلى العديد من الإعلاميين العاملين في مختلف الوسائل والمؤسسات الإعلامية في الدولة الذين أسهموا بشكل فعال في إبراز نجاح وتطور ونمو القطاع العقاري بالإمارة الباسمة.

وقال عبدالعزيز الشامسي: نحتفي بشركائنا الاستراتيجيين وموظفينا المتميزين تقديراً لجهودهم وتعاونهم الكبير معنا طوال السنوات الماضية، وإسهامهم المتزايد في الارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة، وتحقيق الاستدامة المؤسسية للدائرة، وتقديم الخدمات، وتعزيز الأداء على النحو الأمثل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكداً أن الدائرة تعمل مع الشركاء الاستراتيجيين بروح الفريق الواحد لخدمة وإسعاد المتعاملين تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بالعمل على الرقي بالقطاع العقاري في الإمارة، وتقديم التسهيلات والحوافز والدعم اللازم للمستثمرين والمطورين العقاريين والراغبين كافة في الاستثمار في القطاع من سكان الإمارة الباسمة والدولة.

وأكد الشامسي حرص الدائرة على تعزيز علاقاتها بشركائها الاستراتيجيين من داخل وخارج الإمارة، وإطلاق المشروعات والمبادرات المبتكرة التي تهدف إلى استيعاب المستجدات واستشراف المستقبل، وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم في جميع مجالات العمل المشترك انطلاقاً من الحرص على تحقيق المصلحة العامة لإمارة الشارقة بشكل خاص، ولدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وتحقيقاً لأهداف الدائرة الاستراتيجية الرامية للإسهام الفاعل في تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وتعزيز مكانتها باحتسابها وجهة عالمية جاذبة لرجال المال والأعمال الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، وجعل الشارقة مركزاً إقليمياً رئيساً لهذا القطاع المحوري المهم لإمارتنا ودولتنا.

وتم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للدائرة والداعمين لها، ورعاة الحفل، والموظفين المتعاونين من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة لتكريم الموردين والإعلاميين والموظفين المتميزين في الدائرة، وكذلك الفائزين بجائزة الابتكار التي ترعاها وتنظمها الدائرة.

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