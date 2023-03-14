اتفاق بين «رواد الشارقة» و«الشارقة للتجزئة» على تقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومجموعة الشارقة للتجزئة التابعة لـ «تعاونية الشارقة»، اتفاقية تعاون لتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، بهدف الارتقاء بمستوى تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الأعمال والشركات، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وقع الاتفاقية في مركز الرحمانية، حمد المحمود مدير «رواد» وعبدالله الحريمل المدير العام لمجموعة الشارقة للتجزئة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد حمد المحمود أهمية الشراكات بين الجهات الحكومية في تعزيز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً على الصعيد الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الإماراتية من تأسيس أعمالها والتوسع فيها، بما يسهم في تنويع الخدمات والمنتجات المحلية، ويدعم القدرات التنافسية الوطنية.

وقال: يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرصنا على توسيع الشراكات مع جميع الجهات المعنية بدعم وتحفيز مشاريع ريادة الأعمال، وتقديم التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، لتعزيز قدرات المواطنين وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم وتأهيل الجيل التالي منهم بشكل يساعدهم على التميز والإبداع بمشاريعهم الريادية في الحاضر والمستقبل.

وستعمل «رواد» على تعريف أعضائها والمتعاملين معها بالخدمات التي تقدمها مجموعة الشارقة للتجزئة، وتشمل التطوير، والعمليات، والتأجير، والتسويق إلى جانب الخدمات الاستشارية المختلفة لمشاريع التجزئة ومراكز التسوق في إمارة الشارقة، للاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تقدمها المجموعة في وجهاتها كمركز الرحمانية، ومركز السيوح، وغيرها من وجهات التسوق المجتمعية وفروع تعاونية الشارقة.

وقال عبدالله الحريمل إن مجموعة الشارقة للتجزئة ملتزمة ببناء وتفعيل شبكة شراكات واسعة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ومن ضمنها مؤسسة «رواد» بهدف تطوير مبادرات نوعية وفرص أعمال طموحة ومزايا محفزة لصالح مشاريع رواد الأعمال المواطنين سواء الجديدة منها أم القائمة، وتقديم أسعار تنافسية وإعفاءات كاملة أو جزئية، وبما يعود بالفائدة والدعم نحو تطور واستمرار هذه المشاريع، وتمكينها من الوصول إلى أكبر شريحة من عملائها المستهدفين، ومن خلال المنصات والمساحات والحلول الترويجية التي سيتم إتاحتها لهم في المراكز التجارية التابعة للمجموعة.

وأضاف: ستوفر المجموعة مساحات إيجارية بخصم 30 % لأول سنتين لأعضاء «رواد» في المراكز التجارية وفروع تعاونية الشارقة، مع منح أعضاء «رواد» من المحلات التجارية والأكشاك فترات تجهيز وتأثيث مرنة حسب نوع نشاط المشروع والمساحة المؤجرة. كما ستعمل المجموعة على منح المستأجرين الحاليين من الأعضاء خدمات دعم تسويقية وترويجية تشمل عروض الشاشات الرقمية في وجهات التسوق التابعة لها، والدعم التسويقي من خلال حسابات التواصل الاجتماعي.

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