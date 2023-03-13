شراكة لتمهيد الطريق أمام حلول الدفع الرقمي الجديدة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت PayBy، منصة التكنولوجيا المالية التابعة لأسترا تك، والمرخصة من مصرف الإمارات المركزي، والتي توفر مجموعة واسعة من خدمات التكنولوجيا المالية، عن حصولها على ترخيص العضوية الأساسية لدى ماستركارد، لتصبح واحدة من أولى منصات التكنولوجيا المالية، التي تحصل على هذا الترخيص، ما يمثل منعطفاً مهماً في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز هذا الإنجاز من منظومة خدمات أسترا تك، التي أصبحت قادرة الآن على توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للمستخدمين. وفي إطار عروضها الخاصة ببطاقات الدفع المتميزة ستكون PayBy أول شركة تكنولوجيا مالية تطرح بطاقات معدنية مسبقة الدفع في خطوة رائدة، توفر للعملاء أعلى مستويات الراحة والمرونة المالية.

وستتمكن شركة أسترا بموجب هذا الترخيص من إصدار بطاقات ماستركارد الرقمية والمادية لملايين المستخدمين، ضمن منصتيها بوتيم وPayby، لتوفر بذلك خدمات الترخيص والبطاقات متعددة العملات المدفوعة مسبقاً. كما حصلت أسترا على الصلاحيات للعمل كمحصل، والاستفادة من مجموعة منتجات ماستركارد، بما في ذلك بوابة الدفع، والدفع عبر الهاتف، وحلول منع الاحتيال، والأمن السيبراني.

وتماشياً مع رؤية أسترا الرامية لتعزيز مكانتها شركة رائدة في دعم جهود تبني الحلول التكنولوجية في المنطقة ستتمكن شركة أسترا من توفير خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي، ما يسمح للأطراف الثالثة ممن شركات التكنولوجيا المالية إصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً، والاتصال بشبكة بطاقات ماستركارد، وتسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة أسترا وقدرتها على تقديم الدعم لشركات التكنولوجيا المالية الأخرى في المنطقة.

وبامتلاكها لأكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، بمعدل انتشار يبلغ 80% في سوق الإمارات، تتمتع منصة بوتيم بإمكانات واعدة، لتصبح أكبر منصة تكنولوجيا رقمية لإصدار البطاقات في المنطقة، لتتيح لملايين المستخدمين الوصول إلى خدمات مالية متطورة، ضمن منصة اتصال وتواصل متكاملة.

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أسترا تك، المالكة لمنصة بوتيم: «تتمثل رؤيتنا في أن نصبح منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتُعتبر أسترا الآن إحدى أكبر الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، التي تقدم خدماتها لملايين المستخدمين يومياً. نلتزم في شركة أسترا بتسهيل حياة عملائنا. وتعد خدمات التكنولوجيا المالية واحدة من أهم القطاعات وأقلها تطوراً في المنطقة، وقد حرصنا على التعاون مع ماستركارد الرائدة والموثوقة عالمياً في تكنولوجيا المدفوعات، لضمان توفير أفضل الخدمات لعملائنا».

ومن جهته قال جهاد خليل مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: «نعمل في ماستركارد على دعم شركات التكنولوجيا المالية وتمكينها من ابتكار أفضل حلول الدفع الرقمية الجديدة التي تمتاز بالسرعة والسهولة. ويسرنا التعاون مع PayBy لدعم رؤيتها الرامية لتمكين شركات التكنولوجيا المالية الأخرى من خلال تمكينها من توظيف خدماتنا لرعاية رقم التعريف المصرفي لإصدار أفضل بطاقات الدفع الخاصة بها. ستتيح هذه الشراكة لملايين المستخدمين الوصول إلى شبكة ماستركارد العالمية ومجموعة منتجاتها، في إطار جهودنا المشتركة لبناء مستقبل رقمي أكثر اتصالاً وشمولية للجميع».

استحوذت أسترا تك، شركة التطوير والاستثمار التكنولوجي، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على منصة بوتيم وPayby في وقت سابق هذا العام، وقامت بتوسيع إمكانات التطبيق الرائد لنقل الصوت عبر الإنترنت ليصبح تطبيقاً شاملاً. وتعد عملية الاستحواذ على بوتيم بمثابة صفقة تاريخية في المشهد التقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يعتبر «بوتيم» أشهر تطبيقات نقل الصوت عبر الإنترنت في المنطقة بامتلاكه لأكثر من 100 مليون مستخدم مسجل، ومعدل انتشار يبلغ 80% في السوق الإماراتية.

وأطلقت أسترا في وقت سابق من هذا الشهر خدمة تحويل الأموال حول العالم، ضمن تطبيق بوتيم، وتواصل الشركة العمل لإطلاق الإمكانات الكاملة للتطبيق بحلول الربع الثاني من عام 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز