معهد سانز للأمن السيبراني يشارك في فعاليات «جيسيك 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالمياً في تقديم التدريب والاعتماد في مجال الأمن السيبراني، عن مشاركته في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2023» والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 14 و16 مارس 2023. وفي الفعالية، يستعرض سانز مجموعته الكاملة من المنتجات لتعريف المؤسسات والأفراد بأهمية التدريب والمعرفة المناسبين ودورهما في التغلب على محاولات اختراق البيانات والهجمات السيبرانية والتهديدات الداخلية والمخاطر السيبرانية الناشئة.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني في تعليقه على المشاركة: «يمثل معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات 2023 منصة مهمة لنا تتيح لنا عرض ما لدينا من قدرات وعروض متميزة في مجال الأمن السيبراني أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتهدف مشاركتنا إلى إطلاع الزائرين على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في القطاع، حيث يكتسب الأمن السحابي أهمية بالغة في البيئات الرقمية، إلى جانب عرض ما نقدمه من دورات تدريبية متخصصة لتمكين الأفراد والمؤسسات من مواكبة التطور المستمر في مشهد الأمن السيبراني، وتزويدهم بإمكانات حماية بياناتهم وأنظمتهم من الهجمات السيبرانية في البنية السحابية».

ويستعرض المعهد ضمن مشاركته مجموعته الكاملة من عروض الأمن السيبراني، والتي تتضمن مجموعة من المنتجات والخدمات التي تتنوع من اعتماد GIAC والتدريب الأساسي للأمن السيبراني إلى حلول التدريب للتوعية الأمنية والدورات التدريبية العملية التي تمنح المشاركين تجربة تدريبية غامرة، بالإضافة إلى منهاج سانز للتمارين السيبرانية التنفيذية ECE المتقدم والذي يركّز على المواضيع المتقدمة في الأمن السيبراني مثل الهندسة العكسية واختبارات الاختراق والأدلة الجنائية الرقمية وغيرها. فهذا المنهاج يمنح المشاركين من فرق القيادة فرصة اجتياز محاكاة (غير تقنية) لأزمة سيبرانية لمساعدة المؤسسات على فهم ما تتطلبه الاستجابة الفعالة، لتسليط الضوء على إمكانات تحسين استجابتهم للأزمات. كما يؤكد أهمية وجود خطوة مدروسة ومحكمة للأزمات السيبرانية والتدرب على تنفيذها، إلى جانب اختبار مهارات القيادة الأساسية عند التعامل مع التهديدات المعاصرة - وكل ذلك في بيئة تدريبية آمنة وسرية.

وأضاف بلطه جي: «سنسلط الضوء كذلك على عروض CyberTalent التي تتضمن مختلف برامج الأكاديمية التي نوفرها لكل من الشركاء الحكوميين والمؤسسات الفردية بهدف التعرف إلى أصحاب المواهب المتميزة في مجال الأمن السيبراني ضمن طواقم عملهم».

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