الخدمات المصرفية وإدارة الأعمال الأكثر جاذبية للباحثين عن عمل في الإمارات لعام 2023

المصدر: دبي- البيان

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أظهر استبيان جديد أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 52% من المهنيين في الإمارات راضون عن ساعات العمل، تليها ثقافة العمل (48%) والأمن الوظيفي (46%). ويتمثل الهدف الرئيسي للاستبيان الذي حمل عنوان «أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023» في تمكين المهنيين من فهم مستويات الرضا الحالية في قطاعات معينة، واتخاذ قرارات واضحة ومتناسبة مع مستقبلهم الوظيفي.

القطاعات الأكثر شعبية

من المتوقع أن تشهد العديد من القطاعات في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، يدفعه واقع التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة، ما سيؤدي بالتالي إلى توفير فرص وظيفية جديدة للباحثين عن عمل. ويظهر الاستبيان أن قطاعات الخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (15%)، والإعلان/التسويق/العلاقات العامة (15%)، واستشارات الأعمال/إدارة الأعمال (11%)، هي أكثر القطاعات جذباً لاهتمام الباحثين عن عمل.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم تعليقاً على نتائج الاستبيان: «يتيح استبيان أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأصحاب الأعمال تطوير وتنفيذ استراتيجيات التوظيف بشكل يلبي توقعات الباحثين عن عمل، ما يسهم بالتالي في تعزيز قدراتهم التنافسية. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا الاستبيان في تزويد الباحثين عن عمل بمعلومات مفيدة وقيّمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات حكيمة في سوق العمل الحالي».

تغيير قطاع العمل

كشف الاستبيان أيضاً أن 22% من المهنيين في الإمارات قد غيروا قطاع عملهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، حيث برزت الرواتب الأفضل (38%)، وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (24%) كأهم الأسباب التي دفعتهم لتغيير قطاعهم.

من ناحية أخرى، يفكر 6 من 10 مهنيين في الدولة (60%) في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث برز الراتب الأفضل (56%) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (40%) كأهم الأسباب التي تدفعهم لذلك. وقد برز قطاع النفط/الغاز/البتروكيماويات (9%) كالأكثر جذباً للمهنيين الذين يفكرون في تغيير قطاعهم.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، توقع المجيبون بأن يسجل قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (27%) أعلى معدل نمو خلال العام المقبل.

القطاعات الأكثر جذباً

يعتقد 34% من المهنيين أن قطاع النفط/الغاز/البتروكيماويات يقدم أعلى الرواتب (بما في ذلك المزايا غير النقدية) في الإمارات، يليه قطاع العقارات/البناء/التطوير العقاري، بحسب حوالي 1 من 5 مجيبين.

من جهة أخرى، برزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (25%)، والضيافة/الاستجمام/الترفيه (21%)، والتعليم/الأكاديميا (19%) كأكثر القطاعات جذباً للإناث.

كما كشف عدد من المجيبين الذين هم في بداية مسيرتهم المهنية أن قطاعات الخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (19%) وتكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (18%) هي الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد.

وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: «يسلط هذا الاستبيان الضوء على الاحتياجات والدوافع المتغيرة للمهنيين، وبالتالي تمكين أصحاب العمل من تحديد المجالات الأكثر أهمية للتركيز عليها عند التوظيف. ويكشف استبيان أفضل قطاعات العمل عن مجموعة من العوامل الأكثر أهمية، مثل التوازن بين الحياة المهنية والشخصية ومستويات الرضا الوظيفي وتوقعات الرواتب وفرص النمو الوظيفي. كما تتيح بيانات الاستبيان لخبراء التوظيف معرفة أهم الأمور التي تسهم في تحفيز المهنيين، وبالتالي وضعها في الاعتبار خلال عمليات التوظيف».

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول «أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 يناير وحتى 3 فبراير 2023، بمشاركة 1.764 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.

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