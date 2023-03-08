«إس آند بي جلوبال»: مزيد من الاستقرار للشركات ومشروعات البنية الإماراتية في 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» استقرار الأداء بين الشركات والبنية ومشروعات البنية التحتية في الإمارات وفي دول الخليج العربي بصفة عامة في 2023.

وبحسب تقرير أصدرته الوكالة أمس بعنوان «توقعات الشركات والبنية التحتية في دول الخليج لعام 2023: أداء مستقر في ظل تباطؤ النمو»، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وأسواق رأس مال الدين الأقل تكيفاً، فإن الوكالة تتوقع أن تتمتع الشركات ومشروعات البنية التحتية الإماراتية والخليجية بمزيد من الاستقرار ومرونة الأداء في 2023.

وقالت روان عويدات، محللة ائتمانية في الوكالة: «بفضل استقرار الأرباح والميزانيات العمومية القوية والأوضاع الصحية للتمويل وتواريخ الاستحقاق، نتوقع أن تكون الشركات ومشروعات البنية التحتية في الإمارات ودول الخليج بوضع مريح في عام 2023».

وبدورها قالت تاتجانا ليسكوفا، محللة الائتمان في الوكالة: «تُظهر معظم الشركات مزيجاً متوازناً من الديون مع انكشاف نحو نصف تمويلها على أسعار فائدة متغيرة، فيما يعتمد باقي تمويلها على أسعار فائدة ثابتة. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الشركات لديها انكشاف أكبر على أسعار فائدة متغيرة، ما يجعلها أكثر عرضة لخطر المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة، ولا سيما بالنسبة للشركات التي تعمل في الصناعات الدورية التي قد تعاني ظروفاً اقتصادية معاكسة».

من جهة أخرى قالت صوفيا بن سعيد، محللة الائتمان في الوكالة: بالمثل، من المتوقع أن يظل الأداء التشغيلي لمشروعات البنية التحتية المصنفة لدينا قوياً وأن يولد تدفقاً نقدياً قوياً لخدمة أو سداد كامل الديون القديمة ذات الصلة المترتبة عليها.

وفي حين أن تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك ستؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعاتنا لأسعار النفط ظلت مرتفعة نسبياً، إذ بلغ متوسط سعر خام برنت 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2023 و80 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2024.

وأضافت عويدات: «من المتوقع أن تدعم أسعار النفط والغاز في عامي 2023 و2024 جودة الائتمان الجوهرية لقطاع النفط والغاز في المنطقة».

وأشار تقرير «إس آند بي جلوبال» إلى تسارع الأداء التشغيلي لشركات دول الخليج في عام 2022، مصحوباً بتغييرات إيجابية في حيثيات تصنيفاتها الائتمانية، الراجع إلى حد كبير إلى تحسن الاقتصادات الإقليمية المعتمدة على النفط والغاز. وأوضح التقرير أنه في غضون ذلك، شهدت التصنيفات الائتمانية لبعض الكيانات المرتبطة بالحكومة المصنفة لدينا تغييرات إيجابية في حيثيات تصنيفاتها الائتمانية بعد إجراء مماثل في حيثيات التصنيفات الائتمانية للعديد من الحكومات السيادية المصنفة لدينا في المنطقة.

إلى ذلك قالت سابنا جاغتياني، محللة الائتمان في الوكالة: «نتيجةً لذلك، فإن 75% من نظراتنا المستقبلية للتصنيفات الائتمانية مستقرة، في حين أن أكثر من 20% من تصنيفاتنا الائتمانية حاصلة على نظرة مستقبلية إيجابية، ما يعكس توقعاتنا باستقرار أداء الشركات ومشروعات البنية التحتية المصنفة في عام 2023».

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