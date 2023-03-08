«زيوا» تتعاون مع ماستركارد لتمكين شباب الإمارات من الحلول غير النقدية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة «زيوا» للتكنولوجيا المالية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمتخصصة بتزويد المستخدمين من عمر 10 إلى 25 سنة ببطاقات مسبقة الدفع، وتطبيقات مبتكرة للهاتف المحمول لإدارة أموالهم، اتفاقية تعاون استراتيجي مع ماستركارد.

وستقوم «زيوا»، بموجب هذا التعاون، بتزويد عملائها من الجيل Z (الجيل الذي يلي جيل الألفية) بحلول بسيطة وسلسة لإدارة أموالهم ومدفوعاتهم، حيث ستمكنهم من الادخار لتحقيق أهدافهم المالية، وإرسال الأموال واستلامها، وتقسيم الفواتير بين الأصدقاء وتسديدها، والتسوق عبر الإنترنت، إضافة إلى تمكين أولياء أمور اليافعين ممن لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة من تحويل الأموال إلى حسابات أولادهم، والاطلاع على سلوكيات الإنفاق والادخار لديهم، بما يسهم في تحسين مستوى إلمامهم بالشؤون المالية.

وجرى توقيع الاتفاقية بين «زيوا» وماستركارد عن طريق منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، في سياق جهودها المستمرة لدعم الشركات الناشئة ومنحها فرصاً تجارية ملموسة، بمساعدة شبكتها الواسعة من الشركاء، التي تضم كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ألوك كومار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيوا»: «يمثل هذا التعاون مع ماستركارد محطة مهمة في مسيرتنا نحو إحداث تغييرات جذرية في التجربة المالية للجيل المقبل، حيث نسعى لتبسيط عملية إدارة الأموال، وتعزيز الإلمام بالشؤون المالية، ولا شك في أن دعم ماستركارد الثمين والتمويل، الذي حصلنا عليه سيساعداننا في تحقيق المزيد، ويسعدنا أن نعلن عن إطلاق بطاقاتنا الخاصة التي تحمل علامة ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة، لنعزز بذلك مكانة شركتنا كوننا مزوداً موثوقاً لحلول الدفع لأفراد الجيل Z وأسرهم. ومعاً نطمح لبناء أكبر مجتمع من الأفراد المتمكنين مالياً في المنطقة، إذ يتيح لنا هذا التحالف الإستراتيجي تعزيز المنافسة بالاستفادة من خبرات ماستركارد وشبكتها العالمية، ومن أحدث التقنيات ويسهل دخولنا إلى أسواق جديدة واستهداف عملاء جدد».

من جانبها، قالت نجوزي ميجوا، نائب الرئيس الأول للشراكات الرقمية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «فازت شركة «زيوا» في تحدي «نتعاون لنبتكر» الأول من ماستركارد عام 2022، والمصمم لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تقدم أفكاراً جريئة ومهمة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. يشكل التعاون مع «زيوا» خطوة مهمة ضمن جهود ماستركارد لبناء مستقبل رقمي شامل للجميع من خلال تقديم نظام ذكي وسلس لإدارة أموال الشباب في دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من حرصنا على دعم مسيرتهم التعليمية المالية، وضمان تزويد الجيل القادم بالأدوات والموارد المناسبة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي».

وإلى جانب مساعدة اليافعين في إجراء المدفوعات الرقمية يمثل تطبيق «زيوا» بوابة لتعزيز الإلمام بالشؤون المالية وتمكين الشباب، إذ يهدف التطبيق المصمم خصيصاً للجيل Z إلى إحداث تغيير شامل في طريقة تعليم الشباب حول الإدارة المالية السليمة، فعوضاً عن الصفوف والجلسات التعليمية التقليدية، توفر «زيوا» طريقة مباشرة للتعلم من خلال التطبيق وما يتضمنه من ألعاب وتجارب عملية. ولا يقتصر دور التطبيق على تمكين الجيل Z وأولياء أمورهم من إجراء المدفوعات الرقمية، بل يسهم في بناء مجتمع من اليافعين، الذين يمكنهم التعلم من بعضهم البعض ومن الخبراء لتحسين مهاراتهم المالية.

وكانت «زيوا» قد نجحت في الحصول على تمويل لأعمالها وصل إلى 4 ملايين دولار من مجموعة من كبار المستثمرين من المنطقة والعالم، بمن فيهم مسرعة الأعمال العالمية Y Combinator وصندوق حي دبي للمستقبل وGoodwater Capital وTrampoline VP وغيرهم. ويمكن لمستخدمي نظامي «أبل» و«أندرويد» من الجيل Z تحميل تطبيق «زيوا» عبر متجر التطبيقات App Store أو متجر الألعاب Play Store، والتسجيل في أقل من خمس دقائق والحصول على بطاقات الدفع الخاصة بهم بصورة فورية. وبمجرد التسجيل، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أكبر مجتمع من أبناء الجيل Z، والكثير من الألعاب التي تساعد على تعزيز الإلمام بالشؤون المالية، حيث يمكنهم التفاعل وكسب المكافآت. وسيكون لأولياء الأمور ممن لديهم أبناء لا تزيد أعمارهم على 18 عاماً دور أساسي في الموافقة على خوض أبنائهم لهذه التجربة، التي تسمح لهم ببناء مستقبل غير نقدي، من خلال الموافقة على حصولهم على بطاقة «زيوا»، وإرسال الأموال والمخصصات إليهم بكل سهولة وبصورة تلقائية عبر التطبيق. يتوفر تطبيق «زيوا» حالياً للمستخدمين في دولة الإمارات، وسيكون متاحاً قريباً في أسواق جديدة، تشمل المملكة العربية السعودية ومصر.

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