«أتش اس بي سي» يحصد 4 جوائز تميز

المصدر: دبي ـ البيان

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فاز بنك «أتش اس بي سي» HSBC من خلال شبكته الدولية في أربع فئات من جوائز International Financial Review الأخيرة للتمييز في مجال أفضل الصفقات وأداء الشركات عبر أسواق رأس المال سنوياً.

وتشمل هذه الجوائز جائزة أفضل «دار للأسهم والسندات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» التي أشادت بمكانة «أتش اس بي سي» الراسخة والقوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط معتمدة بذلك على تجربة البنك في الإدارة المنتظمة لأهم الصفقات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال سامر الدغيلي، الرئيس المشارك لتمويل رأس المال والتغطية المصرفية الاستثمارية لدى «أتش اس بي سي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «على الرغم من كونه عاماً صعباً للغاية لعقد الصفقات في كل مكان تقريباً خارج منطقتنا، فقد كان عام 2022 عاماً مهماً ومتميزاً بالنسبة لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط.

ومع توافر الظروف المثالية للعديد من عمليات الإدراج المهمة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، كان تاريخ وجودنا الطويل وخبرتنا الواسعة في هذه المنطقة مع قدرتنا على ربط المستثمرين الدوليين بالفرص قد مكنتنا في تربع مكان الصدارة في قطاع أسواق رأس المالي كما جاء في ملخص الجائزة».

وكانت نهاية عام 2022 هي السنة الثانية على التوالي التي احتل فيها «أتش اس بي سي» مكان الصدارة في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط.

هذا وقد تم تقديم جوائز International Financial Review في حفل أقيم في لندن في شهر مارس، وتم التحكيم بشأنها من قبل متخصصين في قطاع الأعمال بناءً على فئات الجوائز والعروض التقديمية المقدمة من المرشحين من ضمن البنوك والمستشارين وجهات إصدار السندات.

كما حصل بنك «أتش اس بي سي» أيضاً على جائزة أفضل دار للتمويل وسندات الشركات الأوروبية ذات الدرجة الاستثمارية وللقروض في منطقة آسيا-المحيط الهادئ وفقاً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

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