«الشارقة الإسلامي» يتيح لعملائه خدمات منصة klip التابعة لمحفظة الإمارات الرقمية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن دمج منصة المدفوعات الرقمية Klip التابعة لمحفظة الإمارات الرقمية في تطبيق المصرف الذكي للخدمات المصرفية عبر الهاتف (SIB Digital) لتوفير خيارات الدفع الرقمي الآمن والسلس لعملاء المصرف كإضافة نوعية وجديدة، حيث أصبح بإمكان عملاء المصرف ومن خلال تطبيق المصرف (SIB Digital) على الهاتف المتحرك الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها المحفظة للمستخدمين، سواء فيما يتعلق بخدمات الدفع مقابل السلع والخدمات أو الادخار وتحويل الأموال لأفراد العائلة أو الأصدقاء وسائر المستفيدين، بشكل إلكتروني رقمي دون الحاجة لطرق الدفع التقليدية باستخدام العملات النقدية الورقية وبطاقات الائتمان البنكية.

ويمثل توفير المحفظة على تطبيق مصرف الشارقة الإسلامي ترجمة لجهوده المتواصلة في تحقيق وتوسيع مستوى التكامل المدروس والإيجابي مع المؤسسات المالية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي، بهدف تعزيز خدماته المالية المقدمة للعملاء من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير خيارات إضافية للتعاملات المالية الحالية تمكن العملاء من الأفراد ورجال الأعمال من إجراء مدفوعاتهم المالية على مدار الساعة بطريقة سهلة وآمنة وسريعة وفورية خالية من الرسوم.

وتعتبر محفظة klip الرقمية منصة مثالية متطورة للدفع الرقمي وتمتلكها وتديرها شركة محفظة الإمارات الرقمية، بدعم من اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة.

مساهمة

وفي هذا الإطار، قال وليد العمودي، نائب رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: «إن وجود المصرف في منظومة محفظة الإمارات الرقمية يعتبر خطوة مهمة وضرورية لصالح عملائنا، كون هذه المبادرة الوطنية المبتكرة تضم باقة من البنوك الوطنية والمحلية في الدولة وهي تواكب الجهود الحكومية الحثيثة لترسيخ التحول الرقمي في عالم المال والأعمال»، لافتاً إلى حرص المصرف على تحقيق الاستفادة المثلى من خدمات المحفظة، والمضي في رقمنة جميع الخدمات المقدمة للعملاء والتحسين المستمر لتجربتهم من خلال قنواتنا المصرفية.

وأشار العمودي إلى أن المصرف يسعى إلى المساهمة بدور حيوي في بناء مجتمع عصري ورقمي وتطوير اقتصاد فاعل يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والحد من عمليات الاحتيال والمخاطر، من خلال تطبيق أفضل التطبيقات والتقنيات المبتكرة وأحدث الممارسات والاتجاهات الرقمية العالمية في مجال تقديم الخدمات المصرفية، وإتاحة حلول دفع ملائمة ومبتكرة ومتكاملة، مع التقليل من استخدام العملات الورقية، وصولاً إلى الاستغناء التام عنها في المستقبل.

استخدام النقد

وفي هذا السياق، قال وليد العمودي، نائب رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: إن منصة المدفوعات الرقمية klip، التي أضيفت خدماتها إلى تطبيق البنك SIB الرقمي، ستغير طريقة استخدام العملاء للمال، وستقوم بذلك. إضافة خيارات جديدة تمكنهم من إنفاق الأموال أو استلامها أو ادخارها أو تحويلها دون الحاجة إلى استخدام النقود الورقية ودون الحاجة إلى بطاقات الائتمان بكافة أنواعها.

وأشار العمودي إلى أن المنصة تتيح للعملاء الأفراد الدفع الفوري واستلام الأموال بأعلى مستوى من الأمان والسهولة، وتجنب متاعب ومخاطر التعامل بالأوراق النقدية من خلال منصة المدفوعات الرقمية Klip.

وأوضح أن طريقة عمل المحفظة مباشرة وسهلة، حيث يمكن لعملاء البنك فتح محفظتهم الخاصة للمدفوعات الرقمية من خلال تطبيق الخدمات المصرفيّة عبر الهاتف (SIB Digital) من مصرف الشارقة الإسلامي، وفور الانتهاء من إنشاء المحفظة يمكن تعبئتها بأي مبالغ من خلال خدمة النقل من الحساب الشخصي، وعلى ضوء ذلك يصبح لديهم منصة تتيح لهم معاملات الدفع وقبول الدفعات الآمنة والمضمونة من الأطراف المشتركة في منصة المدفوعات الرقمية Klip.

محفظة الإمارات الرقمية

تضم محفظة الإمارات الرقمية من خلال منصة Klip 15 بنكاً ومصرفاً وطنياً في دولة الإمارات العربية المتحدة من بينها مصرف الشارقة الإسلامي، وهي تعمل وفقاً للوائح مصرف الإمارات المركزي، وتأتي المحفظة في صدارة المبادرات الحكومية الرامية للحد من استخدام النقود الورقية والبطاقات البنكية المطبوعة في الدولة، وتعتمد استراتيجية المحفظة على إيجاد منصة رقمية موحدة لادخار الأموال واستلام وسداد المدفوعات للأفراد ورجال الأعمال.

تحقيق اقتصاد تنافسي

ويسعى مصرف الشارقة الإسلامي باستمرار إلى توفير المُنتَجات والخدمات المُبتكَرة والرائدة في السوق، التي صُمِّمت لتلبية متطلّبات قاعدة عملائه، الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار والجودة.

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