«شروق» تكشف هويتها البصرية بشعارها «نمضي قُدماً»

المصدر: الشارقة- البيان

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كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» هويتها البصرية الجديدة، التي تحتفي بشعارها «نمضي قُدماً» وتعكس أسلوبها الجديد في عرض محفظة مشاريعها وتطويراتها المتنوعة والمتنامية في 6 فئات رئيسية هي: الضيافة، العقارات، المراكز التجارية والترفيه، الاستثمارات والشراكات، الفنون والثقافة، وترويج الاستثمار.

واحتفاء بالهوية البصرية الجديدة، أطلقت «شروق» حملة إعلامية ملهمة بعنوان «معاً نحو مجتمع مزدهر»، لتسليط الضوء على أهداف الهيئة في الإسهام بتعزيز تنمية الشارقة وازدهارها على مدار 14 عاماً، حيث حرصت «شروق» على تصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع، التي أسهمت بتحويل الشارقة إلى وجهة رئيسة للشركات والمستثمرين والمقيمين والمسافرين ورجال الأعمال والمهنيين العاملين المهتمين بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وأصبحت نموذجاً للتطوير الذي يحتفي بالتراث الثقافي، ويدعم الاستدامة البيئية في الإمارة.

هوية بصرية جديدة

وترمز الهوية البصرية الجديدة لـ«شروق»، التي تمزج بين اللونين الأصفر والرمادي، وتعبر عن الإشراقة المستقبلية، وتعكس إسهام «شروق» في تعزيز مكانة الإمارة ومسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، تماشياً مع رؤيتها لتعزيز الاقتصاد والخطط والمشاريع الملهمة نحو التقدم والازدهار، وإحداث أثر إيجابي في حياة سكان الإمارة.

وتستلهم الهوية البصرية الجديدة المسارات الجغرافية المائية في الشارقة، المتجسدة بالحرف «ش» باللغة العربية والحرف «S» بالإنجليزية، وترمز إلى كونها منارة للاستثمار والابتكار والتحول والشراكة، الذي تقوده الشارقة، وتعكس ثقة الهيئة وأسسها الراسخة، إذ يحتفي الشعار، الذي يضم مزيجاً من الألوان الأساسية والألوان المركبة، بالمشاهد الطبيعية المتنوعة في الإمارة.

وتأتي حملة «شروق»، التي تحمل عنوان «معاً نحو مجتمع مزدهر»، تأكيداً على الأهمية التي توليها الهيئة للتعاون والتكامل، الذي يلخص شعارات الحملة «معاً لنعيش تجارب استثنائية»، «معاً نحو مستقبل مستدام»، «معاً نحو استثمار ناجح»، و«معاً نحو الارتقاء بثقافتنا الغنية»، فمنذ تأسيسها، وضعت الهيئة رأس المال البشري على قائمة أولوياتها، وشهدت نمواً ملحوظاً، حيث بدأت في العام 2009 بـ92 موظفاً، وأصبحت اليوم حاضنة لقوة عاملة حيوية يبلغ أفرادها 675 شخصاً.

الهوية البصرية الجديدة تسهل وصول المساهمين لـ«شروق»، وفي إطار إطلاق هويتها البصرية الجديدة أعلنت «شروق» عن تقسيم محفظة مشاريعها إلى ست فئات رئيسة هي: الضيافة، ومنها مشاريع «مجموعة الشارقة» للضيافة بإدارة «مسك من شذا»، والتطوير العقاري مثل «مدينة الشارقة المستدامة»، والمراكز التجارية والترفيهية، ومنها «واجهة كلباء المائية»، والاستثمار والشراكات مثل التعاون مع «هيئة الشارقة لحلول النقل»، والفنون والثقافة، ومنها «بيت الحكمة»، وترويج الاستثمار مثل مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».

وتشكل تلك المجالات محور تركيز الهيئة لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير، والتعاون مع المستثمرين والجهات المعنية للاستمرار في توسيع محفظة مشاريعها ذات المستوى العالمي، التي أسهمت بتعزيز مكانة الشارقة واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم، ووجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

أفكار استثنائية

وفي تعليقه على إطلاق الهوية البصرية الجديدة أكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أن النجاح الذي حققته الهيئة جاء نتيجة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سمو الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مشيراً إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة يؤكد قيم الهيئة في مواصلة البحث عن أفكار استثنائية وتحويلها إلى مشاريع عالمية المستوى، تضع على قائمة أولوياتها تعزيز حركة التطوير في الشارقة، وإحداث تأثير إيجابي على سكانها وزوارها.

وقال القصير: «سنواصل تبني خيارات التكنولوجيا الحديثة، ونتطلع لمواصلة التقدم نحو المستقبل مع إيماننا بأننا جاهزون لتعزيز بيئات تُشعر الناس بالانتماء، وتُقدم لهم قيمة مضافة مستدامة، وسنعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الجديدة هذا العام، وستحدد هويتنا البصرية الجديدة المسارات الحيوية، التي سنعمل من خلالها على إيصال رؤيتنا وأهدافنا إلى جمهورنا المحلي والعالمي».

وكثفت «شروق» جهودها خلال السنوات القليلة الماضية، لتوفير فرص جديدة للأعمال والاستثمار في القطاعات الناشئة والمستقبلية، لتشكل تلك الجهود تحولاً استراتيجياً نحو تعزيز الميزة التنافسية لإمارة الشارقة، وإبراز إمكاناتها في قطاعات النمو الرئيسة، ومن خلال هذه العملية، تؤكد «شروق» التزامها بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.

وتواصل «شروق» من خلال هذه التطورات والتحولات سعيها لتحقيق أهدافها الرامية لتعزيز الاستجابة والتعاون والحيوية، بهدف الارتقاء بمرونتها عبر قنوات الاتصال المتعددة.

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