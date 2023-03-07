«منتدى دبي العالمي للمجوهرات» يمنح «لازوردي» لقب أفضل علامة

المصدر: دبي - البيان

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حققت «لازوردي للمجوهرات»، العلامة التجارية الأبرز في مجال تصميم وتصنيع المجوهرات بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، لقب أفضل علامة تجارية لبيع المجوهرات بالتجزئة في المملكة العربية السعودية لعام 2022، إذ برزت الشركة من بين مئات الجهات المُشاركة، إبَّان توزيع الجوائز في «منتدى دبي العالمي للمجوهرات»، الذي أُقيم أخيراً في فندق حياة ريجنسي بمدينة دبي.

وتعكس هذه الجائزة الطموح الدائم الذي تحمله «لازوردي للمجوهرات»؛ للارتقاء بمفهوم عالم المجوهرات والموضة على المستويَين العالمي والمحلي، إذ تمكَّنت الشركة من تنفيذ خطة استراتيجية مُحكمة، تكللت بإطلاق علاماتها التجارية الجديدة «مس أل» ومجموعة «لازوردي إنستايل»؛ لتواكب احتياجات ومتطلبات المرأة العربية في الحصول على مجوهرات عصرية وبأسعار تنافسية.

وعلى هامش الحفل، تقدَّم الرئيس التنفيذي لشركة «لازوردي للمجوهرات»، سليم شدياق، للقائمين على المنتدى بالشكر الجزيل لما بذلوه من جهودٍ للاحتفاء بعالم المجوهرات في العالم العربي والشرق الأوسط، مُعرباً عن سعادته بالوقوف جنباً إلى جنب، مع أبرز قادة المجال في المنطقة، ومتناولاً الوضع الآني لمجال صناعة الذهب والمجوهرات، والطرق المُثلى التي ينهض فيها تجار بيع المجوهرات بالتجزئة؛ لتحقيق هوامش ربح عالية ومستدامة، وذلك في مشاركته في البرنامج الحواري الذي شهده المنتدى.

ويمكن للراغبات في اقتناء منتجات «لازوردي» النابضة بالفخامة والجمال، التسوق في مراكز بيعها المُنتشرة في المراكز التجارية بالمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وفي محال الموزعين المتعددة في الدولتين، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني Lazurde.com الذي يوفر تجربة تسوُّق إلكترونية عالية الخدمات والجودة.

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