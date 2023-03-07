«بريسميان» العالمية تستعرض أحدث تقنياتها في معرض الطاقة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة بريسميان، المتخصصة عالمياً في قطاع أنظمة الطاقة وكابلات الاتصالات، عن استعراض أحدث تقنياتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للطاقة 2023، المعرض الأضخم على مستوى الشرق الأوسط في مجال الصناعة الكهربائية، والذي يعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستتواجد مجموعة بريسميان على منصة رقم (S1.G10).

تتضمن مجموعة المنتجات، التي سيتم عرضها في الحدث أنظمة كابلات الجهد العالي والكابلات الخارجية عالية الجهد المخصصة للاستخدام تحت الأرض وتحت الماء، بالإضافة إلى منتجات مبتكرة أخرى مثل تكنولوجيا «بري- كام»، كما ستقدم المجموعة عدداً من المنتجات، التي تعزز التزامها بالاستدامة، وذلك عبر استخدامها تصاميم كابلات خالية من الرصاص، تتماشى مع التوجهات البيئية وحلول الكابلات لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة.

قالت سينزيا فاريسي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بريسميان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يعتبر معرض الشرق الأوسط للطاقة المنصة المثالية لمجموعة بريسميان لاستعراض منتجاتها في المنطقة، ونتطلع خلال الحدث إلى تقديم مجموعة كاملة من المنتجات»، وأضافت فاريسي: «نحرص في مجموعة بريسميان على دعم التحول في مجال الطاقة في المنطقة، من خلال مجموعة منتجاتنا الواسعة، ومن الحضور الكبير للمكاتب والمصانع من مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

وتعد مشاركة مجموعة بريسميان في معرض الشرق الأوسط للطاقة المنصة المناسبة لاستعراض كابلاتها الجديدة «بريسميان بريسولار» في المنطقة، وذلك عقب إطلاقها لهذا المنتج في مؤتمر جينيرا مؤخراً.

تم إطلاق «بريسميان بريسولار» بعد جهود حثيثة ودراسات واسعة من قبل قسم البحوث والتطوير في المجموعة، وذلك لمواجهة التحديات غير المتوقعة، ونظراً للتزايد الكبير في سوق تطبيقات الطاقة الشمسية واستشراف المستقبل، وبفضل بروتوكول الاختبار المبتكر والأول من نوعه في هذا القطاع لتأمين مقاومة طويلة الأمد لكابلات التيار المباشر في الماء، يتمتع «بريسميان بريسولار» بمقاومة شديدة لعوامل الطبيعة، ويدوم لمدة 30 عاماً، وهو ما يعود على العملاء بعوائد استثمار موثوقة وزيادة الكفاءة التشغيلية للأصول، وتخفيض نفقات التشغيل وتكلفة الطاقة.

من جانبها قالت فينيسسا ألفارز، نائب رئيس التخصصات الصناعية في مجموعة بريمسيان: «يتوقع أن تلبي الطاقة الشمسية الكهروضوئية ما يزيد على 50% من الطلب العالمي على الكهرباء بحلول العام 2050. يعتبر كل من عائدات الاستثمار وكفاءة الأصول ونفقات التشغيل والتكلفة المستقرة للطاقة من الأولويات الرئيسية والأكثر أهمية لعملائنا في قطاع الطاقة الشمسية، وبالتالي فإن «بريسميان بريسولار» هو جيل جديد من الكابلات المصمم ليزود عملاء الطاقة الشمسية براحة البال في هذه المجالات».

وكجزء من برامج الندوات التقنية في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2023 ستقدم مجموعة بريسميان غداً 8 مارس 2023 «بري- كام» المبتكرة المتخصصة في مراقبة الأصول.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة بريسميان تمتلك مكاتب في كل من دبي، أبوظبي والشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، إسطنبول (تركيا)، مسقط (عمان)، الدوحة (قطر)، المنامة (البحرين)، الرياض (المملكة العربية السعودية)، والقاهرة (مصر) ولديها أيضًا مصانع في موضانية (تركيا)، مسقط وصحار (عمان)، وتشيبلون (الهند)، ولديها سجل حافل في مشاريع كبرى لتطوير صناعة الطاقة في المنطقة.

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