«رابطة صناعات الخشب البرتغالية» تشارك في معرض دبي الدولي للأخشاب 2023

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» (AIMMP) عزمها الاستفادة من تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرتغال من خلال تعزيز مشاركتها في معرض دبي الدولي للأخشاب 2023، الذي تنعقد فعالياته في الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمثل الرابطة في المعرض 14 شركة برتغالية بارزة تطرح باقة متنوعة واستثنائية من المنتجات ذات الجودة العالية والتصاميم اللافتة، التي توفر حلولاً متكاملة من شأنها أن تلبي المتطلبات الفنية دائمة التغير وتواكب التطلعات الإبداعية للمهندسين المعماريين والمصممين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال فيتور بوكاس، رئيس «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث»: «إن مشاركتنا في معرض دبي الدولي للأخشاب، الذي تنعقد فعالياته منذ بضع سنوات الآن، أمر في غاية الأهمية في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بشكل ملحوظ بين دولة الإمارات والبرتغال».

وأضاف: «يعد معرض دبي الدولي للأخشاب فرصة مثالية للرابطة لاستعراض الخبرة الرفيعة والمنتجات المتميزة لصناعة الأثاث والأخشاب البرتغالية أمام الجمهور في دولة الإمارات، بما يؤكد من جديد التزامنا بهذه السوق المهمة جداً».

وتقوم «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» بتمثيل مصالح الشركات البرتغالية ضمن أقسام فرعية تشكل قطاع الخشب والأثاث، بما في ذلك القطع، والنشر، والتغليف الخشبي، والألواح الخشبية، والمشتقات الخشبية الأخرى، والنجارة، والمفروشات، إلى جانب أنشطة تصدير واستيراد وتوزيع منتجات الخشب ومشتقاته.

جدير بالذكر أن القطاع الصناعي في البرتغال يتمتع بخبرة كبيرة وتقاليد عريقة ومرونة عالية، حيث تدعم القطاع مجموعة من الشركات البرتغالية التي تتميز بمعرفة ودراية واسعة في الأسواق العالمية، إلى جانب استخدامها أحدث التقنيات العصرية، واستثمارها المتواصل في عمليات البحث والتطوير من أجل ابتكار منتجات وتصاميم جديدة. وفي عام 2022، بلغت قيمة صادرات «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» أكثر من 3 مليارات يورو.

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