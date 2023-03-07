«الغرير للاستثمار» تحصد 4 جوائز لتميّزها في تجربة العملاء إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الغرير للاستثمار، وهي واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدّم أعمالاً متنوّعة في دولة الإمارات، عن نيلها أربع جوائز خلال حفل توزيع جوائز الخليج لتجربة العملاء، والذي تمّ تنظيمه في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 1 مارس 2023، تقديراً لبرنامجها الاستثنائي الخاصّ بتجربة العملاء. وحصلت المجموعة على أربع جوائز، وهي الجائزة الذهبية عن فئة «أفضل تجربة عملاء في مجال العقارات» وثلاث جوائز فضية عن فئات «الأولوية للمتعاملين» و«أفضل استراتيجية لتجربة العملاء» و«أفضل فريق لتجربة العملاء»، بما يُعدّ إنجازاً بارزاً تحقّقه المجموعة في مسيرتها الطموحة التي انطلقت في عام 2022 لتحقيق التحوّل على مستوى تجربة العملاء.

وتُعتبر هذه الجوائز خير دليل على نجاح مساعي التحوّل الشامل على مستوى مجموعة «الغرير للاستثمار» وبرنامجها الخاصّ لتحقيق التحوّل في تجربة العملاء «Think Group»، والذي يهدف إلى تحقيق التحوّل المنشود والابتكار والتميز من خلال التركيز على العملاء أولاً وأخيراً. ويستند هذا البرنامج إلى تاريخ المجموعة الطويل من النجاحات والإنجازات على مدى 60 عاماً، ويهدف إلى إعادة تصميم سير العمليات من منظور المتعاملين أولاً، بدءاً من مراكز التواصل مع العملاء، وصولاً إلى إعادة تصميم عمليات تقديم الخدمات والنماذج التشغيلية، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء بما يلبّي احتياجاتهم المستقبلية.

وفي معرض تعليقها على الفوز بهذه الجوائز، قالت ديفيا باتيجا، رئيسة برنامج تجربة العملاء والمدير السابق لشؤون العملاء والتميّز ورئيس قسم المعلومات في شركة «الغرير للاستثمار»: «يسرّنا أن نحصل على التقدير لما نبذله من جهود ملحوظة لابتكار نماذج شاملة لتجربة العملاء ضمن مختلف قطاعات عملنا، بينما نسعى بشكل دؤوب إلى مواصلة التركيز على العملاء أولاً ووضعهم في الصدارة دوماً. وإننا نلتزم التزاماً راسخاً بهدفنا المتمثل في تحسين مستوى الحياة للجميع، لنمضي قدماً في مسيرتنا الطموحة. ونفخر بما حقّقناه من إنجازات لغاية اليوم ونتطلّع إلى بلوغ آفاق جديدة في المستقبل».

ومن جانبه، قال برافين بانجيرا، النائب الأول للرئيس لتجربة العملاء في شركة «الغرير للاستثمار»: «لم تكن المنافسة سهلة أبداً، إذ شاركت المجموعة إلى جانب نخبة من الشركات والعلامات التجارية البارزة التي تملك عدداً من برامج تجربة العملاء التي يجري تنفيذها منذ فترة طويلة. ويأتي هذا الإنجاز خير دليل على مدى التزام مجموعة «الغرير للاستثمار» بمساعيها الهادفة إلى تبنّي نموذج عمل يرتكز على العملاء ويرتقي بها إلى الصدارة من حيث تجربة المتعاملين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».

وانسجاماً مع مساعيها الهادفة إلى تحقيق التحوّل المنشود في تجربة العملاء، أطلقت مجموعة «الغرير للاستثمار» برنامجاً تجريبياً على مستوى شركة «الغرير للعقارات» لوضع الركائز الأساسية لبرنامج الأنشطة التجارية القائمة بين الشركات والمستهلكين بشكل مباشر. ولتحقيق ذلك، أطلقت المجموعة شراكة مع «مودوس سي إكس»، وهي شركة استشارات إدارية رائدة متخصّصة في مجال تجربة العملاء، لوضع برنامج متكامل لتجربة العملاء، بهدف الالتزام بالممارسات والأنشطة الأساسية الضرورية لتحقيق استراتيجية المجموعة.

وفي هذه المناسبة، قال بدر الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة «كارز تاكسي» والمسؤول عن تنفيذ برنامج «Think Group» لتحقيق التحوّل في تجربة العملاء: «وفّرت شركة «الغرير للعقارات» المنصّة المثالية لإطلاق كافة الأنشطة المرتبطة بتجربة العملاء في ما يتعلق بالأعمال التجارية القائمة بين الشركات والمستهلكين بشكل مباشر. وقد أسهم ذلك في توفير مساحة متكاملة وداعمة لكافة أعمالنا المستقبلية، في ظلّ سعينا لتحقيق التحوّل ضمن مختلف قطاعات عمل المجموعة. وبينما نواصل العمل على ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة على المستوى الإقليمي ووضع عملائنا في الصدارة، نؤكد التزامنا بمواصلة تذليل العقبات وتعزيز علاقتنا بالعملاء القائمة على الثقة والارتقاء بتجربتهم ضمن مختلف مراحل الخدمة».

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