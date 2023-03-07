تعاون بين إكسبو الشارقة ومجلس منظمي المعارض الهندي

المصدر: الشارقة - البيان

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وقع مركز إكسبو الشارقة مذكرة تفاهم مع مجلس منظمي المعارض الهندي، وذلك بهدف تطوير آفاق العمل المشترك في مجالات المعارض والمؤتمرات التجارية، وتعزيز التعاون بين الجانبين على صعيد الارتقاء بدور قطاع المعارض في المساهمة في تنمية التعاون التجاري بين البلدين، إلى جانب تعزيز حضور الشركات الهندية في المعارض التي يستضيفها وينظمها إكسبو الشارقة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مركز إكسبو الشارقة من قبل سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد قايم مؤسس مجلس منظمي المعارض الهندي، بحضور مروان المشغوني مدير الاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتشمل المذكرة تعاون الطرفين في تنظيم معارض تجارية مشتركة وتعزيز العمل المشترك لدعم مجتمعي الأعمال لدى الجانبين والترويج للمزيد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في العديد من القطاعات التجارية الواعدة في كلا البلدين، من خلال بوابة المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تبادل الآراء والمعلومات حول أنشطة الترويج التجاري كالمعارض والمنتديات التجارية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الكبيرة لإكسبو الشارقة لدعم منظمي المعارض والمؤتمرات الهندية.

دور حيوي

وأشار سيف محمد المدفع إلى أن العلاقات التي تربط الهند بدولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص علاقات راسخة ومتينة، وتشهد تطوراً ملموساً في مختلف المجالات التنموية ولا سيما في ظل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو عام 2022م، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز التعاون بين الجانبين للارتقاء بدور قطاع المعارض والمؤتمرات في المساهمة بتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتمكينه من لعب دور حيوي في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، لا سيما أن إمارة الشارقة وجمهورية الهند تمتلكان خبرة واسعة في مجال قطاع المعارض وتعتبران نموذجاً رائداً للتعاون في هذا المجال، وهذا ما يجسده الحضور الكبير للشركات الهندية في العديد من المعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة، ومن أبرزها معرض التعليم الدولي ومعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي يسجل في دورته الـ 51 مشاركة أكثر من 60 شركة هندية.

إضافة نوعية

من جهته أشاد محمد قايم بأهمية التعاون والشراكة مع مركز إكسبو الشارقة، والذي يعد من أهم الجهات الرائدة والمتخصصة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن توقيع المذكرة سيشكل إضافة نوعية لعمل مجلس منظمي المعارض الهندي، ويفتح المجال نحو تعزيز العمل المشترك بين منظمي المعارض والمؤسسات الهندية مع «إكسبو الشارقة» سواء على صعيد تنمية قطاع المعارض في البلدين أو على صعيد الاستفادة من إمكانات المركز التنظيمية الرائدة ليكون منطلقاً لتعزيز العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وجمهورية الهند إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات الهندية الراغبة بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتجارية، بما يساعدها على تعزيز حضورها وانتشارها في أسواق المنطقة، وتنمية العلاقات الثنائية في مجال المعارض والمؤتمرات.

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