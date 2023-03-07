شراكة إستراتيجية لتسريع خفض البصمة الكربونية لصناعة الأسمنت

المصدر: دبي – البيان

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وقعت«كاربون ابسيسلينج» Carbon Upcycling ومقرها كندا، وA³&Co.® ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة استراتيجية لدعم تصميم تقنية «كاربون ابسيسلينج» في تنقيذ المشاريع ذات الصلة بصناعة الأسمنت والخرسانة حول العالم، حيث ستشكل هذه الشراكة حجر الأساس لمستقبل خرسانة منخفضة الكربون وتعزيز دور صناعة الأسمنت في الاقتصاد الدائري.

وتأتي الشراكة على ضوء التزام شركة «كاربون ابسيسلينج» بمواصلة توسيع عملياتها في كندا والأسواق الأمريكية والأوروبية، حيث ستقوم الشركة على مدى العامين المقبلين بتسليم أول وحدة في العالم لتعزيز المواد الأسمنتية التكميلية (SCM) والتي يتم تثبيتها مباشرة على عمليات الأسمنت الحالية.

تتيح هذه التقنية إزالة الكربون من خلال التقاط الانبعاثات التشغيلية من إنتاج الأسمنت مع تقليل محتوى الكلنكر لخفض الكربون المتجسد في الأسمنت. وسيساعد سجل A³&Co.® الحافل وخبرتها الصناعية في تسريع وجودة تسليم المشروع كما تدعم خبرات الشركة سرعة واستدامة رفع القدرة الإنتاجية للوحدة لتناسب مصانع الأسمنت كبيرة الحجم في الوطن العربي وآسيا.

وعلق أبورف سينها، الرئيس التنفيذي لشركة «كاربون ابسيسلينج» قائلاً: «نتطلع إلى التعاون مع A³&Co.® لخبرتهم الواسعة في العمل مع أكثر من 125 منشأة في جميع أنحاء العالم والتي لا تقدر بثمن والذي سيدعم تطلعاتنا لتكييف تقنيتنا من أجل التكامل السلس مع مصانع الأسمنت، مما يتيح عزل ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في الموقع نحو مصنع أسمنت دائري التصميم».

وأضاف:«وتمثل هذه الشراكة مساعينا المشتركة لتزويد الصناعة بمسار واضح لإزالة الكربون، مع تعزيز مهمتنا في أن نكون شركة تكنولوجيا الكربون الأكثر تأثيراً في هذا العقد».

ومن جانبه، قال المهندس عمرو نادر، الرئيس التنفيذي لشركة A³&Co.® «يبدأ الطريق إلى البناء الأخضر بالأسمنت الأخضر والخرسانة الخضراء، وتلعب المواد الأسمنتية التكميلية (SCMs) دوراً رئيسياً لتحقيق ذلك بما من شأنه إضافة بعد دائري محوري لاستدامة بيئة البناء الأخضر. إن تعاوننا الاستراتيجي مع»كاربون ابسيسلينج«يتضمن إنتاج تحديث أخضر لجعل المواد الأسمنتية التكميلية (SCMs) جزءاً لا يتجزأ من عمليات مصنع الأسمنت وتحسين القيمة المضافة العالمية للقطاع بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للأسمنت والخرسانة بشكل كبير».

مع العديد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا، تعد هذه الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة من الشراكات التي أبرمتها «كاربون ابسيسلينج» للحد من التأثير الكربوني لصناعة الأسمنت والخرسانة.

وتعد هذه الشراكة خطوة رئيسية في إستراتيجية A³&Co.® والتي تهدف لتطوير تصميم مصنع الأسمنت المستقبلي والذي تطمح الشركة في الوصول بمصنع الأسمنت من خلاله لمستوى عال من الكفاءة والاستدامة بحيث يكون ذو تصميم دائري قادراً على إعادة تدوير انبعاثاته ومخلفاته من المواد بالإضافة للمخلفات من حوله وتحويلها لمواد ذات قيمة مضافة وإنتاج إسمنت أخضر منخفض البصمة الكربونية و هو ما يتماشى مع إستراتيجية «كاربون ابسيسلينج» في استخدام مخلفات اليوم لإنتاج مواد المستقبل.

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