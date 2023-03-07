منصة «بيربيلفاي» نظام ترميز لصغار المستثمرين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة بيربيلفاي، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن إطلاق منصتها المتطورة المميزة في نظام ترميز التوكن وتجميع العائدات في حدث «دع النور يعبر إليك في دبي». وشهد الحدث تجمع كبار المستثمرين في فئات الأصول المختلفة، مثل العقارات والذهب والسلع.

تجمع منصة بيربيلفاي المبتكرة بين نظام ترميز توكن للأصول في العالم الحقيقي مع نظام تجميع العائد الرائد، المدعوم بالتعلم الآلي والتداول عالي التكرارية، والتي بدورها ستسمح للمستثمرين متناهي الصغر وصغار المستثمرين بالاستفادة من الملكية الجزئية للممتلكات العقارية، ما يوفر للمستثمرين سيولة متزايدة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى فئات الأصول.

وفقاً للتقارير، فإن سوق نظام ترميز التوكن للعقارات في جميع أنحاء العالم ينمو بسرعة، وقد تجاوز حجمه 20 مليار دولار في الأشهر الأخيرة. ويستخدم مجمع عائدات بيربيلفاي تقنيات متقدمة لتحسين عوائد الاستثمار، متفوقاً على استراتيجيات الاستثمار التقليدية في الأسواق المتقلبة، حيث تم تصميم خوارزميات التعلم الآلي للمنصة لتحليل اتجاهات السوق وتنفيذ التداولات في الوقت الفعلي، ما يؤدي إلى الحصول على عوائد مبهرة للمستثمرين.

وقال أليكس جولدسميث، الرئيس التنفيذي لشركة بيربيلفاي: «من خلال إنشاء حل استثماري رقمي يقدم نوع تجربة المستخدم، فإن فريق بيربيلفاي لديه خبرة عالية ومتحمس لفتح الفرص على مستوى العالم لجميع المستخدمين. ويمكن للأصول الحقيقية والاستثمارات البديلة أن تقدم مزايا جذابة، ونهدف إلى تمكين أي فرد من الوصول إلى مزايا الاستثمار في العالم الذي يلبي خياراته الخاصة التي عادة ما تكون بعيدة المنال».

يتضمن مفهوم نظام ترميز التوكن للأصول العقارية إنشاء رمز توكن افتراضي يمثل ملكية نوع معين من الأصول. ويمكن أن تمثل رموز التوكن المميزة الملكية المتعلقة بالعقار بعدة طرق؛ نظراً لمرونتها المعززة في الاستخدام، فنظام ترميز التوكن هو طريقة لتحويل أصول العالم الحقيقي إلى رموز توكن رقمية يتم إنشاؤها والتحكم فيها بواسطة العقود الذكية.

وبتوظيف تقنية بلوك تشين، تمكنت بيربيلفاي من جعل الاستثمارات متاحة للمستثمرين الأفراد باستخدام نظام ترميز التوكن المميز، ما يساعد على إزالة الحواجز أمام الدخول وتمكين الأفراد المؤهلين من التحكم بشكل أكبر في الأصول التي يمتلكونها.

تم تصميم منصات ترميز التوكن وتجميع العائد لجعل الاستثمار في الأصول الواقعية أكثر سهولة، وتزويد المستثمرين بعائدات أفضل على استثماراتهم، فإنهم فخورون بعرض منتجاتنا وخدماتنا في حدث «دع النور يعبر إليك في دبي».

يسمح الحدث للحضور بمعرفة المزيد عن حلول الاستثمار الخاصة بـ«بيربيلفاي» والتفاعل مع الفريق واستكشاف فرص الاستثمار المحتملة، حيث تم تعيين التزام الشركة بالابتكار والتقدم التكنولوجي لتحويل المشهد الاستثماري في دبي.

يشير وجود بيربيلفاي في دبي إلى حضور الشركة العالمي المتزايد وتفانيها في تزويد المستثمرين بحلول استثمارية ثورية.

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