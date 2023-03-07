إطلاق 3 علامات تجارية في سوق الإمارات لتعزيز الحياة الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة إيروس شراكة مع شركة «فيسينك كو»، للعلامات التجارية «كوسوري» و«ليفويت»، وشركة «دريمي» لتوزيع هذه العلامات التجارية الشهيرة الحائزة جوائز حصرياً في الإمارات، نظراً للتركيز المُتجدّد على العافية والحياة الذكية.

وتسلط شراكة «إيروس» مع هذه العلامات التجارية الثلاث المتميزة والجديدة الضوء على الحياة النظيفة، والصحية، والمستدامة، والذكية. وتعمل الشركة المُتخصّصة في مجال البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة باستمرار على تقديم منتجات مبتكرة تساعد على تحسين حياة عملائها والتكيف مع احتياجاتهم.

وتقدم كلتا العلامتين التجاريتين منتجات مُصمّمة بشكلٍ جميل ومملوءة بالمزايا الذكية والبديهية للحصول على أفضل أداء في المطبخ والمنزل. وتعد مقالي الهواء من «كوسوري» وأجهزة تنقية الهواء من «ليفويت» التي توفرها شركة «فيسينك» من العلامات التجارية الحائزة جوائز، والأكثر مبيعاً في أمريكا نظراً لتصميمها وتقنيتها الذكية. وتخضع منتجات «دريمي» أيضاً لعمليات بحث وتطوير صارمة يقودها خبراء في مجال ديناميكيات الطيران. وستتوافر مجموعة منتجات شركة «فيسينك» وشركة «دريمي» الديناميكية عبر متاجر مجموعة إيروس وعبر الإنترنت وتجار التجزئة الرائدين من مارس 2023. وهذا يشمل:

كوسوري: توفر خطاً متميزاً من المقالي الهوائية التي تُعزّز الطهي السليم والصحي وخاصةً لأولئك الذين لديهم جدول أعمال مزدحم ما يسمح للمستخدمين بتشغيل الجهاز ومراقبته من بُعد.

ليفويت: تمّ تصميم أجهزة تنقية الهواء المُتطورة الخاصة بالعلامة التجارية للحفاظ على كلّ منزل مهما كان حجمه نقياً ونظيفاً ومريحاً.

دريمي: باستخدام تقنية الديناميكا الفلكية، تمّ تصميم المكانس الكهربائية القوية وعالية السرعة (اللاسلكية والمُصمّمة للأسطح المبللة/ الجافة والروبوتية) من «دريمي» لتنظيف عميق ما يحافظ على كلّ زاوية من زوايا الغرفة خالية من الغبار والمواد المسببة للحساسية.

وصرح محمد بدري، مدير مجموعة إيروس، قائلاً: تفخر مجموعة إيروس بتقديمها للعملاء منتجات فريدة ومتميزة من العلامات التجارية الشهيرة إلى جانب تجربة بيع مُتعدّدة القنوات. ونحن متحمسون لشراكتنا مع فيسينك ودريمي والتي ستساعد على تلبية احتياجات العملاء، بينما نواصل استراتيجيتنا لتوسيع مجموعة منتجاتنا من العافية والأجهزة المنزلية والمنتجات الذكية. ونحن متحمسون لهذه الشراكة، لأنّها توفر فرصة نمو لا مثيل لها لمجموعة إيروس وكلّ من شركة فيسينك وشركة دريمي.

من جانبه، قال راجات أستهانا، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة إيروس: لقد رأينا أنّ هذه الشراكة بمقام فرصة رائعة لتوفير منتجات نمط الحياة الذكية العالمية التي تكمل أسلوب الحياة الحديث الذي أصبح أكثر وعياً بالصحة وذكياً. وتعد منتجات «كوسوري» و«ليفويت» و«دريمي» الجديدة التي أطلقناها مزيجاً مثالياً من الحياة الصحية والوظائف الذكية. ونتوقع استجابة كبيرة ونحن متأكدون من نجاح هذه العلامات التجارية، كونها منتجات متميزة وذات جودة عالية وحينما يتمّ دمجها في أفضل خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع ومنافذ البيع بالتجزئة/ التوزيع لمجموعة إيروس، فبالتأكيد سيكون النجاح حليفاً لنا.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم مجموعة إيروس بتمثيل شركة فيسينك وشركة دريمي موزعاً حصرياً في سوق الإمارات، ما سيمكنهما من الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع عبر خدماتها اللوجستية، وخدمات التوزيع الكاملة والشاملة ومركز التوزيع وإيفاء الطلبات المُجهز بالكامل والحضور القوي في المنطقة.

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