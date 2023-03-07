اقتصاد وسياحة دبي تكرّم جمال جمعة وتمنحه جائزة «برنامج السفير»

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الدكتور جمال جمعة، مؤسس ورئيس عيادات «ميد آرت»، رئيس «الجمعية العربية للطب الجراحي والتجميل في دبي»، ومنحته جائزة «برنامج السفير» الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لاستضافة أبرز الفعاليات العالمية، ويعمل على تزويد روّاد الأعمال منصة تسهم في دعمهم في الساحة العالمية.

من جانبه، هنأ أحمد الخاجة الرئيس التنفيذي لمكتب «فعاليات دبي للأعمال» التابع لدائرة السياحة والتسويق بدبي الفائزين وسلم الدكتور جمال جمعة الجائزة تقديراً للدور الذي يقوم به الدكتور جمال جمعة، مؤسس ورئيس عيادات «ميد آرت»، رئيس «الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل» في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والمعرفة العلمية في المنطقة وخاصة في مدينة دبي الأمر الذي أهله للتكريم من قبل حكومة دبي، وحصوله على جائزة «برنامج السفير» المرموقة، وهو تكريمٌ مستحقٌّ له، يشكل شهادةً على إسهاماته الاستثنائية في تنظيم وإنجاح المؤتمرات العلمية والسياحية والفعاليات التجارية التي تشهدها دبي.

أطلق مكتب فعاليات دبي للأعمال برنامج السفير بهدف جمع وتوحيد جهود وعطاءات المتخصصين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، والعلماء والخبراء الصناعيين، والأكاديميين ورجال وروّاد الأعمال والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء المدينة، ومكافأتهم على التزامهم المهنّي وسعيهم الدؤوب للإسهام في تكريس مكانة دبي وجهة عالمية للمعرفة، والقيام بكل ما يعزّز موقعها المتقدّم هذا.

سفراء برنامج السفير شخصياتٌ تعمل لدى هيئات مهنية ومؤسسات حكومية وشركات مرموقة في أهمّ القطاعات، مثل الطب والعلوم والابتكار والتجارة، ويجرى اختيارهم تقديراً لدورهم في فتح المجالات وتوفير الفرص لاستقطاب فعاليات أعمال جديدة إلى دبي، باحتسابها مركزاً للمعرفة ووجهةً رائدة للأعمال.

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