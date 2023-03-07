«إينوك» تعزز خدماتها للمجمعات السكنية بإطلاق محطة خدمة بمجمع الريف

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مجموعة إينوك محطة خدمة جديدة في مجمع الريف السكني التابع لمجموعة «منازل» بأبوظبي، في خطوةٍ تأتي ضمن مساعي المجموعة لتحقيق أهدافها في تسهيل وصول المجمعات السكنية إلى إمدادات الوقود عالية الجودة، والتزاماً من إينوك بتعزيز مكانتها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في دولة الإمارات، وذلك ضمن خطط المجموعة الاستراتيجية الرامية لزيادة عدد محطاتها لتصل إلى 184 محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل إينوك على تسريع وتيرة جهودها لتسهيل وصول المجمعات السكنية في الدولة إلى إمدادات الوقود وخدمات السيارات والبيع بالتجزئة، فقد افتتحت المجموعة خلال الأعوام الماضية سلسلة من محطات الخدمة في العديد من هذه المجمعات السكنية، على غرار المرابع العربية، وديسكفري جاردنز، ومدينة دبي العالمية، مؤكدة بذلك التزامها بتلبية احتياجات الوقود على مستوى الدولة.

ويمتد مجمع الريف على مساحة مليون متر مربع، وهو من أوائل المجمعات السكنية المتكاملة في العاصمة، ويستوعب 16.000 نسمة، ويتضمن مجمعين فرعيين، فلل الريف والريف داون تاون. وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نواصل توسيع نطاق خدماتنا لنصل إلى جميع أنحاء الدولة، التزاماً منا بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من عملائنا المقيمين والزوار. إن افتتاح محطة الخدمة الجديدة في مجمع الريف السكني يتيح لنا القدرة على تعزيز بنيتنا التحتية للبيع بالتجزئة عبر تسهيل وصول المجمعات السكنية إلى مستويات عالية من خدمة العملاء في محطاتنا مع تزويدهم بوقود عالي الجودة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة. وتلبي المحطة الجديدة الحاجة الكبيرة إلى هذا النوع من الخدمات في مجمع الريف السكني والمناطق المحيطة به.

وتمتد محطة الخدمة على مساحة 87.255 قدماً مربعاً. وهي مزودة بثلاث مضخات وقود من الجيل الجديد ذات خراطيم وقود قابلة للسحب لضمان تزويد المركبات بالوقود أينما كانت جهة خزاناتها. كما يتميز نظام الوقود في هذه المضخات بأنه معد لتوفير معدل ضخ ثابت وفقاً لمعايير الرابطة الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق لتقليل مدة التزود بالوقود.

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