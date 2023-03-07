«إمتيل» توقع اتفاقية مع «كيزاد» لتطوير منشأة تصنيع بقيمة 184 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «إمتيل» العالمية لتصنيع شبكات الألياف الضوئية الخاملة ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- «مجموعة كيزاد» توقيع اتفاقية لتطوير واحدة من أكبر المنشآت في العالم لتصنيع مجاري الألياف الضوئية وحلول التوصيل.

وستستثمر شركة «إمتيل» ما يقرب من 50 مليون دولار (184 مليون درهم) على 3 مراحل في التصنيع؛ فيما ستقوم كيزاد بموجب الاتفاقية بتأجير المبنى، والذي سيقام على قطعة أرض تبلغ مساحتها 48,000 متر مربع، وستوفر هذه المنشأة لـ«إمتيل» إمكانية توسيع قدراتها التصنيعية في مجال كابلات الألياف الضوئية وتجميعها وتوصيلها، وإنشاء شبكات الشاحن التوربيني في المنطقة والعالم من هذا المركز في أبوظبي.

وتعد هذه الاتفاقية أحدث خطوة لتوسع «إمتيل» في الشرق الأوسط، عقب استحواذها على «أفري بايبس الشرق الأوسط» عام 2021، وتغيير علامتها التجارية، كما تشهد «إمتيل» توسعاً كبيراً في أمريكا الشمالية مع إطلاقها منشأة تصنيع في ولاية كارولينا الشمالية.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد: «يسلط إنشاء «إمتيل» مركزها العالمي الرئيسي في أبوظبي الضوء على أهمية موقع كيزاد وقدرتها على ربط الأعمال التجارية بالعالم. ونحن فخورون بأن نكون روّاد العصر، الذي سيتطور خلاله الاتصال الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ من كيزاد».

وقال طوني رودجرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمتيل»: «بتوقيع الاتفاقية هذه نشهد تحولاً نوعياً في عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ والعالم، ويتماشى إنشاء وافتتاح منشأتنا الجديدة في كيزاد في أبوظبي مع توجهنا الاستراتيجي لنواصل التركيز على كل ما نقدمه بشكل أفضل، وسيقلل ذلك بشكل كبير من سلسلة الإمداد، ويضمن للمتعاملين الحاليين والجدد تأمين الإمداد، وسيتيح هذا التوسع لبلدان الشرق الأوسط وآسيا، إمكانية تحسين شبكاتها بشكل كبير وبسرعة عالية، بالإضافة إلى تلبية الطلبات المتزايدة على حلول الألياف المنفوخة والكابلات والقنوات والتوصيل».

وقال سانجاي نيسشال، المدير العام (الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ) لمجموعة «إمتيل»: تؤكد هذه الاتفاقية التزام شركة «إمتيل» تجاه المنطقة خاصة دولة الإمارات، حيث ستتمكن هذه المنشأة من تصدير 95% من منتجاتها المصنعة إلى العالم، مستفيدة من البنى التحتية الممتازة في كيزاد. وستساعد متعاملينا على تسريع وتيرة التوزيع، فضلاً عن موثوقية شبكات الألياف الضوئية، لا سيما توزيع الألياف إلى المنازل.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية البناء حسب الطلب المبرمة مع شركة «إمتيل» هي الثانية لكيزاد، حيث أبرمت مسبقاً اتفاقية مماثلة مع شركة «نون.كوم» لإنشاء أكبر مركز للتوزيع، وإيفاء الطلبات لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات.

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