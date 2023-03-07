«ديار» تعين المقاول الرئيسي لأعمال البناء في مشروع تريا

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ديار للتطوير، تعيين مقاول البناء الرئيسي لمشروع تريا، البرج السكني الفاخر في منطقة واحة دبي للسيليكون. ويُعد هذا المشروع السكني أحدث الإضافات إلى محفظة المشاريع الفاخرة في ديار، حيث يتألف من 32 طابقاً في قلب واحة دبي للسيليكون. وبدأت أعمال البناء في المشروع ويتوقع إكمالها في عام 2025 وفقاً للجدول الزمني المعتمد.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 515 مليون درهم، ويقدم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية، من ضمنها وحدات استديو وشقق بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس، وشقق دوبلكس، وشقق بنتهاوس. ويوفر المشروع العديد من المزايا بما في ذلك تقنيات المنازل الذكية، وحلول تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة، وأجهزة منزلية حديثة.

ويضم البرج السكني أفضل وسائل الراحة ومرافق اللياقة البدنية على طراز المنتجعات، بما في ذلك مسابح ونادٍ اجتماعي وصالة رياضية متطورة وجناح خاص لليوغا وغرف بخار وساونا وملاعب سكواش وبادل تنس وسينما في الهواء الطلق والعديد من المساحات الخضراء الوارفة. ويشغل البرج الفاخر مساحة مبنيّة تزيد عن مليون قدم مربع.

وقال المهندس أيمن الحمادي، نائب رئيس أول للمشاريع والشؤون التجارية: شهدنا منذ انطلاق مبيعات برج تريا العام الماضي إقبالاً كبيراً من العملاء، ونتطلع إلى تحقيق تقدم سريع في هذا المشروع. وسنحرص على إبقاء المستثمرين على اطلاع بمستجدات عملية البناء كما هي الحال في مشاريعنا الأخرى. ويمثل مشروع تريا من ديار إضافة لمجتمع واحة دبي للسيليكون النابض بالحياة. ويحتضن المجتمع الذكي والمستدام أكثر من 90 ألف نسمة مع 215 بنايةً وحوالي 900 وجهة تجزئة.

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