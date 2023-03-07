«رواد» الشارقة ترفع التمويل المباشر للمشاريع بأكثر من 100% إلى 6 ملايين درهم

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، رفع قيمة التمويل المخصص للمشاريع الريادية للعام الجاري بنسبة تتجاوز 100% لتصل إلى 6 ملايين درهم مقارنة بـ2.5 مليون درهم في 2022، لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع بمشاريعهم في مختلف المجالات.

جاء اعتماد الزيادة خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة تمويل المشاريع بالمؤسسة، بحضور سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبمشاركة حمد علي المحمود، مدير مؤسسة «رواد» ورئيس لجنة تمويل المشاريع، وأعضاء اللجنة سعيد السويدي، وفيصل المدفع، وفهد الخميري، ود. مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، فيما حضر من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة آل علي رئيس اللجنة الفنية، مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وعضو اللجنة ناصر العويس، محلل مالي أول.

وأثنى سلطان السويدي على جهود اللجنة خلال 2022، وأشاد بدورها في تطوير آليات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووجه بضرورة متابعة المشاريع المتعثرة وعقد مقارنات معيارية مع صناديق الدعم للاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن، والتعرّف على الإجراءات المتبعة لديهم والاستفادة منها، بهدف تمكين أصحاب هذه المشاريع من تحقيق النجاح والمساهمة بمسيرة النهضة الاقتصادية والحضارية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً.

من ناحيته، أكد حمد المحمود أن العام الماضي شهد تمويل 8 مشاريع تجارية من برنامج التمويل المباشر للمؤسسة، بقيمة إجمالية بلغت 2.01 مليون درهم، وهي مشاريع شملت أنشطة متنوعة، بما فيها الخدمات الرياضية، وأندية اللياقة البدنية، وتأجير القوارب، والتدريب الفني والمهني، وصناعة الحقائب، ومراكز التجميل، بما يعكس تعدد توجهات أصحاب المشاريع الريادية، ومواكبتهم لاحتياجات السوق، وحرصهم على خدمة المجتمع في المجالات كافة.

وأشاد المحمود بجهود لجنة تمويل المشاريع وبالتوصيات المقدمة من أعضائها، والتي أسهمت في تطوير آليات العمل، وتعزيز دور اللجنة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواصلة أعمالهم والتوسع في أنشطتهم.

وقدم حمد المحمود عرضاً للجهود الجارية لوضع آليات محكمة لتمويل المشاريع من برنامج التمويل المباشر تجنباً لتعثرها وذلك بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، كما عرض سعادته مقترحات بشأن تنفيذ فعاليات وتخصيص جائزة لأفضل فكرة مشروع لطلبة الجامعات، والعمل على تصميم برنامج تمويلي يناسب هذه الفئة، واقتراح إطلاق منصات تواصل جديدة عبر القنوات الرقمية ومنها إنشاء قناة «بودكاست» خاصة بالمؤسسة يتم فيها مقابلة أصحاب المشاريع الناجحة وعرض خدمات ومبادرات المؤسسة. كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من طلبات التمويل الجديدة ودراسة الجدوى الاقتصادية لها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز