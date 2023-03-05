مشاركة ناجحة لـ«سياحة مالطا» و«يخوت مالطا» في «معرض دبي للقوارب»

المصدر: دبي - البيان

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شاركت «سياحة مالطا» ممثلة بـ(VisitMalta) ومؤسسة «يخوت مالطا» في أحدث دورات «معرض دبي العالمي للقوارب 2023»، وهي الدورة التي أقيمت فعالياتها في الواجهة البحرية «دبي هاربر» بدبي على مدى خمسة أيام، وانتهت اليوم.

وسجلت «يخوت مالطا» وهي مؤسسة شراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومة مالطا و«نادي رويال مالطا لليخوت»، مشاركتها في الحدث العالمي للمرة الأولى بعد توحيد جهودها مع شبكة صناعة اليخوت الفاخرة في مالطا، بهدف عرض مزايا مالطا لزوار المعرض العالمي، ليس فقط كوجهة لإبحار وإقامة اليخوت، بل أيضاً كوجهة لعمليات تجديد وتسجيل اليخوت، وتقديم الخدمات كحفظ وإمداد اليخوت خلال فضل الشتاء وصيانة اليخوت وتوفير المراسي البحرية وتدريب الطواقم.

في حين شاركت (VisitMalta)؛ في المعرض بهدف تسليط الضوء على مالطا كوجهة سياحية لقضاء عطلات اليخوت وعطلات الغوص المميزة. وتعتبر هذا المشاركة أيضاً الأولى للهيئة في «معرض دبي العالمي للقوارب».

وبحسب تصريحات مسؤولين لدى كل من «يخوت مالطا» و«VisitMalta» كانت مشاركة الجهتين في المعرض ناجحة، وتضمنت العديد من الأنشطة المثمرة. فعلى سبيل المثال، أطلقت كل من الجهتين دعوة مفتوحة لزوار المعرض لزيارة الجناح رقم MLL-115 المخصص لمؤسسة «يخوت مالطا» من أجل الحصول على معرفة مباشرة بما تقدمه يخوت مالطا للمهتمين بالإبحار والغواصين وعشاق الرياضات البحرية والتعرف عن قرب على عروض مالطا المتنوعة كوجهة سياحية مثالية لسياحة اليخوت والرياضات البحرية.

وتواجد في نفس الجناح، ممثلون عن (VisitMalta) لتسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي في جزيرتي «كومينو» و«جوزو» المالطية، لا سيما كوجهتين للإبحار والغوص مقترنتان على الدوام بعناصر التاريخ والثقافة والتراث وتجارب الذواقة. وأطلقت «سياحة مالطا» خلال مشاركتها عروض سفر مخصصة للعطلات البحرية وعطلات الغطس الفاخرة المصممة حصرياً لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة لكونها وجهة شهيرة لليخوت وركوب الزوارق والقوارب بقصد الترفيه وحاضنة للفعاليات الرياضية الدولية، تقدم مالطا أيضاً بعضاً من أفضل تجارب الغوص في البحر الأبيض المتوسط، إذ تمتلك شعاباً طبيعيةً متنوعة وكهوفاً وتكوينات صخرية استثنائية تحت الماء.

وتشتهر الجزر المالطية أيضاً بطقس جيد على مدار العام، ورؤية واضحة تماماً، ودرجات حرارة معتدلة لمياه البحر. وقد حصلت مالطا على المركز الثاني ضمن جوائز «أفضل وجهات الغوص لعام 2018» الصادرة عن موقع «ديفرنت» الشهير الذي يعتبر أحد أقدم مراجع الويب في العالم المتخصصة في الغوص؛ ما يؤكد موقع مالطا كوجهة رائدة ومميزة للغوص في أوروبا وكأحد أفضل مواقع الغوص في العالم.

تعد مالطا موطناً لعدد من النوادي البحرية ومدارس تعليم الغطس ذات التصنيف الأعلى، التي يقصدها المبتدئون والخبراء على حد سواء. كما تستضيف مالطا الأحداث والرياضات البحرية المنتظمة التي تجذب الآلاف من مالكي اليخوت والقوارب كل عام بقصد الأعمال والترفيه، بما في ذلك سباق رولكس السنوي في البحر الأوسط، والذي سيقام هذا العام في 21 أكتوبر 2023.

وقال مايكل ميفسود، الرئيس التنفيذي لشركة «يخوت مالطا»: «يحظى معرض دبي العالمي للقوارب بأهمية شديدة لدينا، إذ نعتبره بمثابة بوابتنا الرئيسية لدخول منطقة الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، يرتاد المعرض عدداً هائلاً من فئة مالكي الثروات الطائلة، وهم بطبيعة الحال الفئة المستهدفة من جانب شركات تصنيع اليخوت».

وأضاف ميفسود: «مشاركتنا في المعرض ناجحة وحققت الأهداف المرجوة منها بالكامل. وحتى في مشاركتنا في العام الماضي، عندما حضرنا العرض كوفد زائر من دون منصات عرض، أبرمنا صفقات، فمن المفترض أن يكون عدد الصفقات التي أبرمناها في دورة هذا العام أكبر، وهو ما قد كان. لذا، فقد بدأنا الاتصال من الآن مع الإدارة المنظمة للمعرض لحجز مشاركتنا في دورة العام المقبل».

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