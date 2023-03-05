«المسعود للطاقة» يستعرض حلولاً مستدامة في «معرض دبي العالمي للقوارب»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك «قسم المسعود للطاقة» التابع لمجموعة المسعود، في «معرض دبي العالمي للقوارب 2023»، حيث يستعرض مجموعة من التقنيات وحلول الطاقة المستدامة.

ويستعرض القسم محفظة متنوعة من التقنيات المستدامة الشاملة والمبتكرة للعلامتين التجاريتين، وتطبيقاتها الداخلية وخدمات ما بعد البيع، وتوجهات تقنيات الدفع المستقبلية، وحلول الطاقة الخضراء والمستدامة. كما يمكن لزوّار المعرض التعرف على نظام الدفع لليخوت، الحل المتكامل الهجين من «إم تي يو»، وتقنيات معالجة العوادم المتوائمة مع أنظمة المستوى الثالث للمنظمة البحرية الدولية.

وقال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم «المسعود للطاقة»: «تماشياً مع المساعي العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، قام المسعود للطاقة بتضمين مفاهيم الاستدامة في محور عملياتنا التشغيلية عبر توظيف أبرز الاستراتيجيات المبتكرة. وأعلن القسم، خلال مشاركته في «معرض دبي العالمي للقوارب 2023»، عن نظام المعالجة اللاحقة المتطور لمحركات الديزل من «إم تي يو». وتساعد إضافة هذا النظام في الحد من الانبعاثات الضارة اتساقاً مع أحدث معايير المنظمة البحرية الدولية ووكالة حماية البيئة. كما نلتزم بالتعاون مع شركائنا الدوليين «إم تي يو» و«فولفو بنتا»، لصناعة المحركات البحرية وأنظمة الدفع، في تحقيق مستهدفات المنظمة البحرية الدولية للعام 2050، وذلك عبر الخروج بحلول طاقة مستدامة وصديقة للبيئة تعتمد على أنواع الوقود المنخفضة الكربون/الخالية من الكربون، فضلاً عن الأساليب المبتكرة للحد من الانبعاثات».

وأضاف: يتيح لنا هذا المعرض منصة دولية لاستعراض خدماتنا لما بعد البيع وأبرز المبادرات الرامية لتعزيز تجربة العملاء. ويستفيد القسم من شعبية «معرض دبي العالمي للقوارب»، والذي يوفر لنا فرصة التواصل مع أصحاب الشركات والمصلحة والزوّار، تحقيقًا لمساعينا الرامية لتلبية الطلب المتنامي ومواكبة آخر التوجهات في السوق. ويستقطب المعرض أبرز صانعي اليخوت في العالم، إلى جانب عرض يخوت متنوعة بكل الأشكال والأنواع والأحجام.

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