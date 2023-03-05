بيع كامل وحدات «جلفار ريزيدنس» في جزيرة الريم بأبوظبي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري في رأس الخيمة، عن بيع كامل وحدات «جلفار ريزيدنس»، المبنى السكني المكون من 23 طابقاً في جزيرة الريم بأبوظبي، والذي تم طرحه مطلع العام الجاري، كما تعتزم الشركة طرح مشاريع أخرى خلال العام لتلبية الطلب المتنامي على المشاريع السكنية التي توفر قيمة نوعية لجودة الحياة.

ألعاب

يتكون «جلفار ريزيدنس» من استوديوهات ووحدات من غرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم مع شرفات خاصة، بالإضافة إلى وسائل راحة شاملة، بما في ذلك حمامات السباحة، وصالة ألعاب رياضية ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال داخلية وخارجية، ضمن المبنى السكني.

وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «مبيعات جلفار ريزيدنس في جزيرة الريم بأبوظبي تعكس حجم طموحات شركة رأس الخيمة العقارية في أداء دور ريادي في سوق التطوير العقاري في الدولة».

وأضاف موضحاً: «جلفار ريزيدنس مبنى سكني مجهز تجهيزاً رائعاً يلبي الطموحات وحاجات المتعاملين في قلب إمارة أبوظبي، وسوف نستمر في تقديم وحدات سكنية عالية الجودة ومجهزة جيداً لتلبية الطلب القوي الذي نشهده».

موقع مثالي

يذكر أن «جلفار ريزيدنس» يحتل موقعاً مثالياً عند مدخل جزيرة الريم على بعد 5 دقائق فقط من وسط مدينة أبوظبي و30 دقيقة من مطار أبوظبي الدولي.

وتعد شركة رأس الخيمة العقارية أكبر مطور عقاري في رأس الخيمة مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد تأسست عام 2005، وقد نجحت الشركة في تطوير أكثر من 3000 وحدة سكنية و372 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية و260 ألف قدم مربعة من متاجر التجزئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز