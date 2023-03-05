500 عارض من 20 دولة يشاركون في معرض الساعات والمجوهرات بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق في إمارة الشارقة الأربعاء المقبل فعاليات النسخة 51 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري، وسط مشاركة 500 عارض من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من 20 دولة حول العالم، ونخبة من كبار المصنعين واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات، إلى جانب المئات من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأعلن مركز إكسبو الشارقة، عن انتهاء كافة استعداداته لتنظيم الدورة الربيعية من الحدث الأكبر والأهم في قطاع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، واعداً بتقديم نسخة متميزة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، وتواكب الطلب المتنامي على المجوهرات الذهبية الذي تشهده دولة الإمارات والتي ارتفعت خلال 2022 بنسبة 38 % إلى 46.9 طناً، مقارنة بـ33.8 طناً في العام 2021.

ويتميز المعرض هذا العام بما سيتضمنه من عرض متنوع بدءاً من التصاميم الحصرية من الأطقم الذهبية والماسية، والتشكيلات العصرية من المجوهرات والساعات، وصولاً إلى القطع العملية والتي تضفي لمسات رائعة من الجمال، ما يضمن توفير خيارات متنوعة من الحُليّ والأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية.

توقعات إيجابية

وأشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، إلى أن عدد العارضين في الدورة الحالية الذي تخطى 500 شركة، والزيادة الملحوظة في مستوى مشاركة الأجنحة الدولية، إلى جانب حرص مركز إكسبو الشارقة على إتاحة الفرصة لمشاركة دول جديدة رائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات والتي ستقدم خلال الحدث أفخم التصاميم الحصرية من الذهب والألماس، هي إحصائيات إيجابية تؤكد تميز هذا الحدث وريادته، وتمكنه من تحقيق تطلعات زواره الذين يحرصون على التواجد بالمعرض للاطلاع على أرقى تصاميم المجوهرات الفاخرة والمشغولات الذهبية من شتى أسواق العالم إلى جانب إتاحة أقوى العروض لهم بأفضل الأسعار مع تقديم فرص فريدة للزوار للمشاركة بالسحوبات على جوائز قيمة من الذهب والألماس.

منصة

وتحول معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» منذ انطلاقه من حدث إقليمي إلى منصة دولية بامتياز وذلك في ظل توسع قائمة الدول المشاركة في المعرض، حيث ستشهد النسخة 51 مشاركة كل من كوريا الجنوبية، وروسيا، وسويسرا، والبحرين، الصين، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، اليابان، لبنان، باكستان، بولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تايلاند، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عشرات الشركات الإماراتية، وهو ما يعزز مكانته كأبرز معرض متخصص على المستويين الإقليمي والدولي معاً، فضلاً عن كونه مقصداً مهماً لعشاق المجوهرات والساعات، وسيتم خلال المعرض الذي سيفتتح أبوابه أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة العاشرة ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى العاشرة ليلاً، عرض أحدث المشغولات من الذهب والمجوهرات والساعات من أكبر بيوت ومصنعي المجوهرات في العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز