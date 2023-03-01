محافظ بنك إنجلترا: حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم

المصدر: لندن - د ب أ

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أشار محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بايلي، إلى أنه ربما يكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، لاحتواء التضخم، مقارنة بالوضع الحالي مع سبعينات القرن الماضي.

وأضاف المحافظ في كلمة له في مؤتمر «تكلفة المعيشة» لمجموعة «برونسويك جروب» في لندن، أنه بينما يتطور الاقتصاد البريطاني بشكل أكبر من الطريقة التي توقعها صانعو السياسة في فبراير، فإن سوق العمل ما زال ضيقاً ويفاقم من الضغط على الأسعار، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف بايلي، طبقاً لنص، أصدره البنك اليوم الأربعاء، «إذا قمنا بالقليل للغاية فيما يتعلق بأسعار الفائدة الآن، سيتعين علينا فقط القيام بالكثير لاحقاً».

وأضاف «تجربة سبعينات القرن الماضي علمتنا هذا الدرس المهم».

وزادت تلك التصريحات من التوقعات بأن البنك سيزيد أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في 23 مارس الجاري وربما أكثر في الأشهر المقبلة.

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