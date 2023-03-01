«إندكس للصرافة» توسع شبكتها في الإمارات إلى 20 فرعاً

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت شركة إندكس للصرافة إلى قائمة الشركات والعلامات التجارية العالمية الحاصلة على علامة الجودة الأكثر ثقة من الفئة البلاتينية المقدمة من معهد ومركز تميز الرؤساء التنفيذيين «CEI» في المملكة المتحدة، لتصبح إندكس بذلك أول شركة تعمل في قطاع الصرافة وتحويل الأموال في الدولة تحصل على هذه العلامة، وتعتبر إندكس أحد أبرز الشركات، والعلامات التجارية المتخصصة في الصرافة في الدولة، حيث يعود تأسيسها إلى سبعينيات القرن الماضي، وتمتلك إندكس شبكة واسعة من الفروع تقدر حالياً بما يزيد على عشرين فرعاً في أنحاء الدولة، إلى جانب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من الوكلاء والمصارف حول العالم، يصل عددهم إلى 900 شريك.

وقال حمد جاسم الدرويش، رئيس مجلس إدارة الشركة في هذه المناسبة: إن حصول العلامة التجارية لشركة إندكس على علامة الجودة الأكثر ثقة يعكس المستوى المتميز لجودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها وشركائها داخل الدولة وخارجها، كما يعكس مدى ولاء عملاء إندكس لعلامتهم التجارية المتميزة، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على استدامة جودة الخدمات المقدمة لعملائها من الأفراد والشركات ولشركائها والموردين المتعاملين معها.

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