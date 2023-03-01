«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تنفذ برامج تدريبية تحت مظلة «مختبر صناعات المستقبل»

المصدر: دبي- البيان

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وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «SKM» المتخصصة في تصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وكذلك شركة LG الخليج للإلكترونيات، والتي تدير أكاديمية LG المتخصصة في تدريب عملائها في مجال الإلكترونيات وأنظمة التكييف، مذكرتي تفاهم ستطلق بموجبها الشركتان بالتنسيق مع الوزارة عدداً من البرامج التدريبية الفنية المتخصصة تحت مظلة مبادرة «مختبر صناعات المستقبل» الهادفة إلى بناء قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حزمة من فرص وورش التدريب الفني والصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد، وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتعمل الوزارة على توقيع المزيد من مذكرات التفاهم المماثلة مع عدد من الشركات الصناعية الوطنية والدولية في إطار سلسلة التدريب الخاصة بالشركات، والتي توفر فرص تدريب فني متخصص عبر نخبة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الأعمال، بصورة تعزز تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في تطوير كفاءتها البشرية والتشغيلية.

وتستهدف الوزارة عبر مبادرة «مختبر صناعات المستقبل» دعم جهود دولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات، والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، والمساهمة في تحقيق نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تعزيز وتحفيز عمليات توظيف الحلول الابتكارية واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي تماشياً مع مبادرة «اصنع في الإمارات».

مشاريع تحولية

وأكدت د. فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، أن مبادرة «مختبر صناعات المستقبل» تشكل أحد المشاريع التحولية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، من خلال توفير حزمة من فرص وورش التدريب الفني والصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات».

وقالت: تمثل مبادرة «مختبر صناعات المستقبل» وسيلة مهمة لنقل المعرفة حول العمليات والسياسات التي تطبقها الشركات العالمية الناجحة، في إطار سعينا لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. مشيرة إلى أن «مختبر صناعات المستقبل» سيوفر استشارات عملية مجربة مطبقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب المنضمين للمبادرة، وسيغطي موضوعات مثل سلاسل التوريد والمشتريات وتحليل البيانات ومفاهيم وتطبيقات التصنيع الخالي من الهدر.

ومن خلال إضافة شركات LG للإلكترونيات وSKM للتكييف لقائمة الشركات الداعمة للمبادرة سيتاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة وكذلك لعدد من الطلاب الإماراتيين الحصول على فرص التدريب الفني لتشجيعهم على المساهمة في منظومة القطاع الصناعي الإماراتي.

دعم توسع الأعمال

من جهته، قال عبد الكريم الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة «SKM» "يسعدنا عقد شراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالدعم الفني اللازم لتوسعة أعمالها في كافة القطاعات من خلال الاستفادة من خبرات SKM الفنية والتقنية علي مدار أكثر من 48 عاماً، حيث يهدف برنامجنا التعاوني إلى تحفيز ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز النمو المبكر للشركات الصغيرة، إيماناً بدورها الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكد مايكل بارك، المدير التنفيذي لقسم الأعمال التجارية بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: ستتيح شراكتنا مع الوزارة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها اكاديمية LG لتوسعة أعمالها في كافة القطاعات من خلال الاستفادة من خبرات Electronics Gulf FZE LG الفنية والتقنية، كما يتيح برنامجنا التدريبي الفرصة لطلبة الجامعات في السنوات النهائية في التخصصات الفنية للتطبيق العملي في المرافق الفنية لأكاديمية LG.

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