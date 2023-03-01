إنفستكورب تجمع 1.2 مليار دولار للاستثمار بشركات خاصة في أمريكا

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، إغلاق أول عملية رسملة لصندوق إنفستكورب للاستثمار في الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية، الذي يركز على الاستثمار في شراء حصص غالبية في شركات الخدمات المتوسطة الحجم في أمريكا الشمالية. وجمع الصندوق أكثر من 1.2 مليار دولار من الالتزامات من مستثمرين مؤسسيين بارزين، تضم صناديق تقاعد، مكاتب عائلية، صناديق الثروة الخاصة وشركة تأمين، من أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة الخليج.

ويدير الصندوق حالياً محفظة قوية من سبعة استثمارات في شركات خدمات أساسية، بما يتوافق مع معرفة الفريق وخبرته العميقتين في هذا المجال. وتركز استراتيجية الاستثمار على الشركات العائلية والمملوكة من مؤسسيها، وذلك في ستة قطاعات فرعية: التكنولوجيا، الخدمات المعرفية والاحترافية، البيانات والمعلومات، سلاسل التوريد، الخدمات الصناعية، والخدمات الاستهلاكية المتخصصة. وتستهدف إنفستكورب الشركات التي تثبت صلابة وقدرة على التكيف وتتمتع بوضع جيد لتحقق نمواً وتعزز قيمتها في السوق.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي: «لدينا تاريخ طويل وراسخ من الاستثمار في شركات الخدمات المتوسطة الحجم في أمريكا الشمالية، ونتطلع إلى مواصلة توسيع قاعدة مستثمرينا المؤسسيين وتعميقها مع مواصلة استراتيجية النمو». وأضاف: «نحن ممتنون للثقة التي وضعها مستثمرونا المؤسسيون فينا في هذه المرحلة التي تشهد مقداراً كبيراً من عدم اليقين وبيئة أكثر صعوبة لجمع رؤوس الأموال».

من جهته، قال رئيس قسم إنفستكورب للاستثمار في الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية ديفيد طايع: «نحن ممتنون للغاية للدعم الذي تلقيناه من المستثمرين المؤسسيين في الصندوق، وسنواصل التركيز بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحديد فرص الاستثمار الصلبة والعالية الجودة والاستفادة منها في هذا الصندوق وفي أي صناديق أخرى مستقبلاً. ننظر بتفاؤل إلى فرص النمو وإضافة القيمة التي تقدمها شركات المحفظة الحالية للصندوق الأول، ومسارات استثماراتنا الجديدة».

أما لورا كوكيز، رئيسة قسم جذب الاستثمارات المؤسسية في إنفستكورب، فقالت: «يسعدنا وصول فريقنا للاستثمار في الشركات الخاصة في أمريكا الشمالية إلى هذا الإنجاز المهم، ونتطلع إلى إكمال مسيرتنا في إقامة شراكات متينة مع مستثمرينا وتقديم فرص استثمارية عالية الجودة، مع استمرار نمو قاعدة رأس المال لدينا وتنويعها».

وتستثمر وحدة إنفستكورب للشركات الخاصة في أمريكا الشمالية في شركات السوق المتوسطة منذ أكثر من 40 عاماً، وقد أبرمت نحو 70 صفقة، موظفة منذ إنشائها أكثر من 22 مليار دولار.

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