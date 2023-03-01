دناتا تواصل الاستثمار في التدريب والمعدات لتعزيز تجربة سفر أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، الاستثمار في المبادرات المبتكرة والمعدات والتدريب لتحسين تجربة سفر أصحاب الهمم، وقيادة صناعة الطيران في الخدمات الخاصة للمسافرين.

وتقدم وحدة المناولة الخاصة في دناتا المساعدة لأصحاب الهمم من نقطة إلى نقطة، حيث تدعم 1.3 مليون مسافر سنوياً خلال تنقلهم عبر المباني الثلاثة في مطار دبي الدولي. ويخضع جميع موظفي، دناتا البالغ عددهم 1300 موظف محترف، لتدريب شامل قبل الانضمام إلى العمليات.

ويركز التدريب في دناتا على خدمة العملاء، وجعل العاملين على دراية تامة بالاحتياجات الفريدة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى التعامل مع المعدات الخاصة مثل الأنواع الثلاثة للكراسي المتحركة للبالغين التي توفرها دناتا: كرسي متحرك تقليدي، وكرسي متحرك STAXI يحتوي على منطقة لتخزين الأمتعة بالأسفل، وكرسي متحرك للمقصورة يستخدم لأصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى المساعدة من وإلى مقعد الطائرة، وهو مصمم خصيصاً ليلائم ممر الطائرة.

وتلائم معدات دناتا للمسافرين أصحاب الهمم الاحتياجات الخاصة لمختلف الفئات. واستجابة لملاحظات ومقترحات العملاء خلال معرض سياحة أصحاب الهمم الذي أقيم في دبي أخيراً، قررت دناتا شراء عدد من الكراسي المتحركة المصممة خصيصاً للأطفال من أجل توفير مزيد من الراحة والأمان لهم. وسوف توضع هذه الكراسي قيد الخدمة قريباً.

ويضم أسطول معدات دناتا رافعات طبية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في التنقل على الوصول إلى الطائرات المتوقفة بعيداً عن أنفاق الركاب. كما تمتلك دناتا أيضاً جهاز ProMove Sling المبتكر لخدمة الركاب ذوي القدرة المحدودة على الحركة وتسهيل نقلهم بأمان من مقعد الطائرة إلى الكرسي المتحرك.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار: «قسم المناولة الخاصة في دناتا رائد في توفير رعاية عالمية المستوى ومعاملة محترمة لأصحاب الهمم، في أكبر مطار دولي في العالم. وسوف نواصل جهودنا لتوفير أفضل تجربة مطار لهم بحلول مبتكرة للحفاظ على أعلى معايير الخدمة للعملاء والركاب».

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والطعام ومبيعات التجزئة في 38 دولة عبر القارات الست. وتعاملت فرق دناتا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022/ 2023، مع أكثر من 347 ألف طائرة، وناولت أكثر من 1.35 مليون طن من البضائع، وحملت 50.5 مليون وجبة، وسجلت إجمالي معاملات خدمات سفر TTV بقيمة 1.3 مليار دولار.

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