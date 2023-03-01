"الإمارات دبي الوطني" و "الإمارات الإسلامي" أول مؤسستين ماليتين تُصدران سندات وصكوكا بالدرهم

المصدر: دبي- البيان

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قرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي جرس افتتاح السوق في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بإدراج سندات بقيمة مليار درهم صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني وصكوك بقيمة مُماثلة صادرة عن مصرف الإمارات الإسلامي في ناسداك دبي.

ويُمثل الإصداران خطوة مهمة هي الأولى من نوعها من قِبل مؤسسة مالية بما يواكب الجهود المتسارعة لوزارة المالية الإماراتية الرامية إلى تطوير إصدارات الدخل الثابت بالدرهم من خلال برنامجها لإصدار أذون الخزينة. وتم تسعير السندات والصكوك لأجل ثلاث سنوات عند عائد 5.125% و5.05% على الترتيب. وبلغ إجمالي قيمة الطلبات للإصدارين مجتمعين 4.25 مليارات درهم من مستثمرين من آسيا، الشرق الأوسط، وأوروبا.

قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي": فخورون بالدور الرائد الذي يلعبه بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي في دعم سوق السندات والصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي في دولة الإمارات. وسيسهم أول إصداراتنا من السندات والصكوك المقومة بالعملة المحلية في زيادة عمق سيولة السوق وتمهيد الطريق أمام المصدرين الآخرين للاستفادة من الأسعار الجذابة التي يوفرها سوق رأس المال المقترض بالعملة المحلية. كما ستسهل سنداتنا وصكوكنا المقومة بالدرهم، والتي تعتبر الأولى التي تصدرها مؤسسة مصرفية إماراتية، الوصول إلى التمويل للشركات المحلية. وستستمر المجموعة في التزامها بالحفاظ على موقعها الريادي في مجال الابتكار وأن تكون من أبرز داعمي حملة وزارة المالية لإنشاء منحنى عائد متوسط الأجل بما يعزز ديناميكية أسواق رأس المال ويدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: نتقدم بالتهنئة إلى بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي على هذا الإنجاز الجديد كأول مؤسستين ماليتين تُصدران سندات وصكوك مقومة بالدرهم على الترتيب. يدعم الإصداران استراتيجية الإمارات لتطوير سوق الدخل الثابت وبناء منحنى العائد على أدوات الدين المقومة بالدرهم. ونحن فخورون بمساهمة ناسداك دبي النشطة في تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال منظومتنا المتطورة التي توفر العديد من فرص للشركات والمستثمرين في أسواق رأس المال.

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