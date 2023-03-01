"بنك نقد المحلي" يحصل على موافقة إطلاقه في الإمارات ليلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي

المصدر: البيان

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حصلت "رويال ستراتيجيك بارتنرز" (Royal Strategic Partners)، إحدى المؤسسات المعنية باستقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار في دولة الإمارات، على الموافقة المبدئية لنيل رخصة للخدمات المصرفية المتخصصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق بنك نقد المحلي "نقد".

ومن المقرر أن يقدم "بنك نقد المحلي"، الذي أسسته شركة "رويال ستراتيجيك بارتنرز"، حلولاً مصرفية رقمية رائدة تدعم النمو طويل الأجل للشركات العاملة في القطاعات المختلفة، خاصة تلك المنخرطة في مجالات التجارة الإلكترونية وقنوات التسويق المتعددة. ويتماشى ذلك مع التزام "رويال ستراتيجيك بارتنرز" بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي. كما سيلبي البنك الاحتياجات والمتطلبات المالية للأفراد المتعاملين مع البنوك وغير المتعاملين معها، بالإضافة إلى المؤسسات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات. وعلاوة على ذلك، تهدف هذه الحلول المبتكرة التي يوفرها البنك إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تلبية متطلباتها عبر الاستفادة من أحدث تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

كما سيقدم بنك "نقد" خدماته إلى قطاعات الترفيه والنقل واللوجستيات والتجزئة في دولة الإمارات، إضافة إلى منظومة الرعاية الصحية من خلال توفير خدمات مبتكرة تتضمن تمويل الأجهزة، وتمويل المشاريع، وإدارة الخزينة، وحلول البيع بالتجزئة. وسيتم استخدام الحلول الرقمية المتطورة بشكل فعال أيضاً في إنشاء مجتمع رقمي رياضي، حيث سيتعاون بنك "نقد" مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية في دولة الإمارات بهدف تعزيز البنية التحتية للقطاع الرياضي.

وقال الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "رويال ستراتيجيك بارتنرز": "نحن سعداء بحصولنا على الموافقة المبدئية لإطلاق "بنك نقد المحلي" الجديد، الذي سيوظف أحدث التقنيات والابتكارات المصرفية الرقمية لتقديم الخدمات لمختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات. كما سيوفر البنك لعملائه شبكة مصرفية رقمية آمنة وسلسة متطورة مدعومة ببنية تحتية متقدمة وقوانين عصرية للاقتصاد الرقمي في الدولة. ومن المقرر أن يعمل بنك "نقد" على تعزيز عملية تطوير الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة من خلال تزويد العملاء بتجربة مصرفية فريدة وآمنة وسلسة، حيث نهدف من خلال ذلك إلى دعم الأطر التنظيمية القوية التي يجري وضعها، بالإضافة إلى استراتيجية 2023-2026 لمصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تتضمن إصدار العملة الرقمية وتعزيز عملية التحول الرقمي في القطاع المالي للدولة من خلال استخدام حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتطوير بنية تحتية أكثر أماناً للسحابة المالية."

وأضاف آل علي: "تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجاهاً تصاعدياً في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية نظراً للقبول الكبير لحلول التكنولوجيا المالية وسهولة التكيف في السوق، مما أدى إلى حدوث تحول كبير في القطاع المالي. وتركز العديد من البنوك المحلية والإقليمية حالياً على تزويد عملائها بخدمات مصرفية لا تعتمد على الفروع البنكية، بل على تكنولوجيا الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومن خلال دخولنا في مجتمع الخدمات المصرفية الرقمية وتقديم خدمات وتسهيلات متطورة ومميزة لمختلف القطاعات، فإننا نتوقع أن يتيح بنك "نقد" مجموعة من الفرص المتنوعة للشركات والأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

وسيتعاون بنك "نقد" مع البنوك الجديدة التي تعمل حالياً على تحويل النظام المصرفي من خلال نهجها وخدماتها المرتكزة على العملاء. وتتماشى الأجندة الرقمية لدولة الإمارات بشكل تام مع الاتجاهات المتطورة للبنوك الجديدة، الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير على العمليات المصرفية في الدولة بمستوى مدهش إلى حد ما. وتركز البنوك الجديدة بشكل أساسي على تبسيط العمليات خلال إجراء المعاملات الرقمية كبيرة الحجم. ومع وجود أكثر من 50 بنكاً تجارياً في دولة الإمارات حالياً، تتلقى الخدمات المصرفية الجديدة دعماً حكومياً قوياً. ومن خلال عمله مع البنوك الجديدة، سيساهم بنك "نقد" في تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات إلى قطاع رقمي بالكامل، وتشجيع المزيد من البنوك الجديدة على إطلاق عملياتها في الدولة.

وشهد الطلب على حلول الخدمات المصرفية الرقمية نمواً كبيراً في مختلف القطاعات نتيجة لسعي العديد من الشركات نحو التوسع، إضافة إلى ظهور قطاعات أعمال جديدة وصاعدة في الدولة، فضلاً عن المكانة الاقتصادية القوية لدولة الإمارات. وتهدف شركة "رويال ستراتيجيك بارتنرز" إلى تلبية هذه الاحتياجات الناشئة من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة من خلال "بنك نقد المحلي".

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