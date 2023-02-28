وفد من غرفة الشارقة يتفقد سير العمل في فرع خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة زيارة إلى فرع غرفة الشارقة بمدينة خورفكان، برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ضمن جولة على فروع الغرفة كافة في الشارقة، بهدف الاطلاع على سير العمل، والوقوف على مدى نجاحها في تنفيذ الخطط وترجمة توجهات واستراتيجية الغرفة في رعاية مصالح أعضائها وخدمة مجتمع الأعمال في المنطقة الشرقية والوسطى.

ضم وفد غرفة الشارقة عدداً من أعضاء مجلس الإدارة ومحمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لغرفة الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعدة المدير العام لقطاع خدمات الدعم، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، وخليل المنصوري مدير العلاقات الحكومية في الغرفة، ومحمد الدرمكي مدير فرع الغرفة في خورفكان، وجرى في الزيارة التعرف إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي يتطلع رواد الأعمال بخورفكان إلى مزاولتها، كما عقد رئيس الغرفة والوفد المرافق لقاءً مع عدد من المواطنين والمواطنات الشباب لإطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي يقدمها مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) التابع للغرفة، لدعم أصحاب المشروعات والشركات الناشئة من الشباب وتحفيزهم على الانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل يكون لها أثر إيجابي لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

وأكد عبدالله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة والتزامها دعم مصالح مجتمع الأعمال في جميع مناطق الإمارة وسعيها الدؤوب لتطوير الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، ولا سيما في المنطقتين الشرقية والوسطى، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير المنطقتين، وفي إطار التزام الغرفة تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة، بتعزيز البنية التحتية والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين، ومضاعفة الفرص الاستثمارية وتقديم المزايا والحوافز المشجعة، فضلاً عن رعاية رواد الأعمال بالبرامج والمبادرات كافة التي تتبناها الغرفة، ما يرسخ المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارة في خريطة الاقتصاد بمختلف محاورها التنموية وقطاعاتها الحيوية.

من جانبه، أكد محمد أحمد أمين العوضي أن الزيارة تأتي حرصاً من غرفة الشارقة على التواصل مع أعضائها في مدن ومناطق الإمارة كافة، انطلاقاً من دورها الحيوي والمهم في رعاية مصالح القطاع الخاص بهدف تعزيز بيئة الأعمال المحلية وتحقيق الأبعاد المرجوة منها اقتصادياً عبر تسليط الضوء على أبرز المقومات والفرص الاستثمارية التي تزخر بها مدن الشارقة، إلى جانب الاطلاع على واقع الاستثمار في مدينة خورفكان، والتحديات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار البناءة، التي من شأنها أن تسهم في تطوير أعمالهم والأخذ بها إلى مستويات متقدمة.

واستعرضت منى عمران علي مديرة مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشارقة (تجارة 101) في اللقاء، أهم الخدمات التي يقدمها المركز ودوره في تحفيز عدد كبير من رواد ورائدات الأعمال في الإمارة، على الانطلاق والتميز والنجاح، إذ يعتمد في خططه الاستراتيجية على تنظيم عدد من الدورات والبرامج التي تصقل خبرات رواد الأعمال وتوجههم إلى الأنشطة الاقتصادية الأفضل، إلى جانب إشراكهم في المعارض المتخصصة والترويج للمشروعات والعلامات التجارية الخاصة بهم.

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