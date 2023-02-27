جوائز ستيفي تكرم الفائزين 18 مارس في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسختها السنوية الرابعة، برعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، بتقديم الجوائز على الفائزين، خلال حفل من المقرر إقامته في فندق والدورف أستوريا في رأس الخيمة في 18 مارس.

وحصلت نانوفو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا ورقمنة قطاع البيع بالتجزئة، على جائزة ستيفي الذهبية للتميز في الابتكار في قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية.

وتعتبر نانوفو شركة التكنولوجيا البولندية، التي أنشأت مؤخراً مقراً رئيساً إقليمياً، متخصصة في إنشاء مساحات رقمية للبيع بالتجزئة، وتوفير الخدمات لتعزيز اهتمام العملاء وتفاعلهم، وقد رسخت حضورها قبل عدة شهور، عندما عقدت اتفاقية شراكة مع الشركة الشهيرة في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت 6thStreet.com، لإطلاق أول مساحة فيجيتال للبيع بالتجزئة في المنطقة.

وحصلت نانوفو على جائزة ستيفي الذهبية، تقديراً لابتكاراتها الفريدة التي تمكن العملاء من المتسوقين عبر الإنترنت وفي المتاجر، من الالتقاء في مكان واحد، بما يزودهم بمزيج من التجربة الفعلية والرقمية، وبالتالي، إضافة بُعد فيجيتال جديد كلياً إلى تجربة التسوق.

ويعد متجر فيجيتال نقلة هامة من شأنها إحداث تحول هام في القطاع، بدءاً من الاستشارة والبرمجة، وانتهاءً بتنفيذ نظام متجر فيجيتال خاص، مع تزويد الخبرات والأدوات الرقمية المدمجة بسلاسة في المتجر الجديد، باستخدام برنامج ومنصة سجنيو الفريدة من نانوفو.

كما صممت نانوفو شبكة اتصالات سلسة وفعالة، مع تصميم أنظمة المستودعات داخل المتاجر، بحيث يتم نقل الطلبات من المحطات الرقمية في مساحة المتجر إلى أنظمة المستودعات. ويتمتع العملاء في غرف القياس التفاعلية الآن، برفاهية شراء المزيد من الملابس، وتوسيع سلة التسوق الخاصة به، وإضافة مقاسات أخرى، أو تغيير ما يفضلونه من الألوان مباشرة من غرفة القياس، دون مشاركة من الموظفين.

وقال دادي موتيوالا، المدير العام لشركة نانوفو منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا: «يعتبر الحصول بجائزة ستيفي الذهبية، شهادة على جودة حلولنا المبتكرة، والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات، والخبرات الواسعة التي يتمتع بها فريق العمل. كما تؤكد على شهرتنا كشركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة، ونتطلع إلى العمل مع المزيد من العلامات التجارية التي تتبنى تفكيراً إبداعياً، يستشرف المستقبل في جميع أنحاء المنطقة، لجعل رقمنة التجزئة حقيقة واقعة بالنسبة لهم أيضاً».

وأضاف كونراد لوكا مسؤول أول عمليات التوسع نانوفو: «توفر لنا بيئة الأعمال الديناميكية في المنطقة، وسلوكيات المستهلك التي تشهد تغييرات مستمرة، فرصة فريدة، مع تزايد عدد الشركات التي تفضل حلول الرقمنة للمحافظة على ولاء العملاء المميزين. إن الجوائز المرموقة مثل ستيفي الذهبية، تؤكد شهرتنا الواسعة، باعتبارنا الشريك المثالي لتجار التجزئة الذين يتطلعون إلى التكيف والنمو دون المساومة على مستوى تجربة العملاء ورضاهم».

من جانبها، قالت ماجي ميللر رئيسة جوائز ستيفي: «يسرنا تقدير الإنجازات لمجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخة عام 2023 من جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى تكريم الفائزين في حفل ستيفي يوم 18 مارس في رأس الخيمة. وتضمنت قائمة الترشيحات لهذا العام، العديد من الابتكارات الاستثنائية، ويواصل برنامج الجوائز النمو والتوسع كل عام، لمواكبة حجم الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتعد جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البرنامج الوحيد لجوائز الأعمال للاحتفاء بالابتكار في مكان العمل في 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر جوائز ستيفي من أهم جوائز الأعمال في العالم، حيث تمنح تقديراً للإنجازات في برامج مثل جوائز الأعمال العالمية منذ 20 عاماً.

وترشح لجائزة هذا العام أكثر من 800 شركة وهيئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم اختيار الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية، من قبل ما يزيد على 150 مديراً تنفيذياً حول العالم، يعملون كقضاة في ست هيئات محلفين.

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