«تيليوس العالمية» تفتتح مقرها الرئيسي في دبي وتشارك في معرض اليخوت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «تيليوس»، وهي المصنع الأول والأكبر لآلات المحاكاة في العالم، والتي تتخذ من مدينة دبي مقراً رئيسياً لها، عن مشاركتها في معرض دبي الدولي لليخوت وهو الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، والذي يقام في منطقة «دبي هاربر» في الفترة ما بين 1 و5 مارس 2023. وتستعرض الشركة الأولى عالمياً منتجاتها الفاخرة لمحركات محاكاة السباقات العالمية.

وافتتحت «شركة تيليوس» (Teleios) مقرها الرئيسي الأول في العالم في مدينة دبي للإنتاج، وتعتزم إنشاء أكبر مصنع في العالم في مدينة دبي للإنتاج بصناعة محلية وبمواصفات إيطالية وخبرات عالمية لصناعة أفخر أجهزة المحاكاة للألعاب الرياضية الخاصة بالسباقات العالمية الكبرى مثل فورمولا وان وسائقي السيارات الرياضية، ولتمنح بذلك عشاق السباقات والسيارات السريعة فرصة فريدة لتجربة سباق حقيقية بعيدة عن المخاطر. ولقد تم اختبار جميع أجهزة «تيليوس» على أيدي خبراء في هذا المجال مما يجعلها تتمتع بفخامة وجودة عالية وبمواصفات إيطالية عالمية، من حيث التصميم والصناعة المحلية لتصبح بذلك أول شركة مصنعة لأجهزة محاكاة توائم جميع المتطلبات لعشاق الرياضات السريعة من مختلف الأعمار.

وصرح محمد كمالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيليوس» قائلاً: «تعد دولة الإمارات من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، ولقد اخترنا مدينة دبي، كخطوة محورية كونها نقطة التقاء لأكثر من 200 جنسية حول العالم تعيش فيها. كما أن صناعة التكنولوجيا في دبي تنمو بصورة متسارعة تجعلها قبلة لاستقطاب الشركات الناشئة حول العالم. ونتطلع إلى التوسع في منتجاتنا في كل الأسواق الإقليمية والعالمية».

وأضاف كمالي، «يسرنا المشاركة في مثل هذا الحدث الرائد عالمياً، لعرض أحدث ما توصل إليه صناع الألعاب الإلكترونية الرياضية والذي من خلاله نهدف إلى إعداد جيل جديد من سائقي الفورمولا وان وسائقي السيارات الرياضة، إذ نحرص على توفير أجهزة محاكاة عالية الجودة تمنحهم فرصة للتدريب ساعات طويلة دون أخطار تذكر».

شهدت صناعة رياضة السيارات نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، مما أدى إلى ظهور العديد من الرياضات الإلكترونية، والتي تتوجه نحو السباقات التنافسية على شكل تنافسي افتراضي. وقد أصبحت الرياضة الإلكترونية صناعة مزدهرة في حد ذاتها، مع الملايين من المشجعين واللاعبين حول العالم. بالإضافة إلى هذا شهدنا أيضاً إقامة العديد من البطولات والأحداث الرياضية الإلكترونية التي جرت أخيراً وتضم عدداً كبيراً من أفضل السائقين والفرق التي تتنافس في سباقات افتراضية باستخدام محاكاة سباق واقعية.

وأشار سيمون كوناتي، الشريك المؤسس وسائق سباقات قائلاً: «لقد أسهم (كوفيد19) في دفع العجلة لإنشاء شركة محاكاة بمواصفات عالمية عالية الجودة لمنح تجربة واقعية غامرة. وبصفتي سائقاً محترفاً، أجد بأن أجهزة المحاكاة المقدمة من «تيليوس»، تقدم تجربة سباق أكثر واقعية وأكثر راحة من حيث التحكم بعجلة القيادة والدواسات لتلائم جميع السائقين بعيداً عن اختلاف الحجم والطول».

تستضيف منطقة الشرق الأوسط أكبر شركة مصنعة لأجهزة محاكاة السباق وفق متطلبات العملاء في العالم Teleios، والتي أشرف على تأسيسها رواد أعمال ومحترفون هم محمد كمالي، الرئيس التنفيذي، ليوناردو بيرناسكوني مدير العمليات التقنية، وسائق السباق المحترف سيمون كوناتي، لتصبح بذلك أول شركة تجمع بين التكنولوجيا والفخامة ورياضة السيارات، لتقديم تجارب سباق متكاملة.

وتبدأ «تيليوس» أيضاً حقبة جديدة مع إطلاق قبتها المتخصصة للسباق «The Dome»، وهي منشأة سباق ترفيهية للسباقات التنافسية على مساحة 1600 متر مربع، تضم 17 جهازاً من أحدث أجهزة المحاكاة في العالم، مما يمنح عشاق رياضة السيارات والسرعة فرصة للاستمتاع بتجربة قيادة سيارات السباق وفق السرعات العالمية، وكذلك بحضور الجمهور الرياضي على أرض الحلبة وأيضاً الفوز بالعديد من الجوائز.

تعتبر أسواق منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً في العالم، إذ تطورت قدرات سكانها من ممارسة الألعاب غير الرسمية إلى ألعاب الواقع الافتراضي وصولاً إلى المشاركة في الرياضات التنافسية عالمياً. ومع تزايد مجتمع اللاعبين النشطين وانتشار الإنترنت السريع، يتوقع أن تشهد صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة مستقبلية كبيرة، وأظهرت الدراسة التي أجرتها شركة «YouGov» المتخصصة في بيانات الرأي العام، أن ألعاب الفيديو والرياضات العالمية تشهد إقبالاً كبيراً في ارتفاع معدل نسبة اللاعبين، حيث تتصدر جمهورية مصر العربية بأعلى نسبة من هواة ألعاب الفيديو بنسبة 86 % من السكان اللاعبين، تليها الإمارات بنسبة 65 % ومن ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 61 %.

وتعد «تيليوس» الشركة الأولى في العالم لإنتاج الأجهزة عالية الجودة في مجال المحاكاة ألعاب الكمبيوتر، وأشرف على تأسيسها كل من السيد محمد كمالي، وليوناردو بيرناسكوني، وسيمون كوناتي.

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