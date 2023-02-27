حرة الحمرية تطلع وفداً تركياً على الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية

المصدر: الشارقة – البيان

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استضافت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، وفداً رفيع المستوى ضم 143 من كبار الشخصيات والمسؤولين ومديري أبرز الشركات من الجمهورية التركية المتخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك لاستشراف الفرص الاستثمارية الجديدة، والاطلاع على تجربة المنطقة والخدمات النوعية التي تقدمها للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وكان في استقبال الوفد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وعدد من المسؤولين ومديري الأقسام بالهيئة، واطلع الوفد الزائر على المزايا والحوافز الاستثمارية التي يقدمها مجمع الشارقة للأغذية «فود بارك» التابع للمنطقة الحرة بالحمرية، أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية على مستوى الإمارات والمنطقة، وتعرفوا إلى مجموعة الخدمات الحصرية التي يوفرها المجمع والمصممة خصيصاً للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، وبيئة الأعمال المتكاملة لشركات الأغذية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب تسهيل الاستيراد والتصدر وتخزين ومعالجة وتغليف المواد الغذائية ومستودعات ومخازن وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

تعزيز

ورحب سعود سالم المزروعي بالوفد التركي، مؤكداً حرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على جذب الاستثمارات التركية إلى جانب أداء دور محوري في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا باحتساب الإمارات الشريك التجاري الأول لتركيا في المنطقة العربية، إذ بلغت قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع تركيا نحو 50 ملياراً و368 مليون درهم في عام 2021، فضلاً عن الاستفادة من القفزات النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين أخيراً.

وأشار إلى أن قطاع الأغذية في حرة الحمرية عبر مجمع الشارقة للأغذية «فود بارك» يؤدي دوراً رئيساً في توجهات دولة الإمارات وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، لكونها مركزاً لوجستياً لصناعة الأغذية، ولا سيما مع مجموعة الحوافز التي يقدمها المجمع من رخص تجارية متنوعة ما بين المعالجة والتجميع والتغليف والتعبئة والتصنيع، وإعفاءات من ضرائب الاستيراد والتصدير وسهولة في مواكبة أفضل الممارسات في صناعة الأغذية عبر العمل مع خبراء الصناعة والهيئات الرقابية، وإمكان الاتصال المباشر بمستثمري الصناعات الغذائية لمواصلة الأعمال من دون أي عناء.

تجربة رائدة

واطلع الوفد التركي عبر عرض تفصيلي على المنطقة الحرة بالحمرية التي تعد موطناً لأكثر من 6500 مستثمر من 163 دولة حول العالم، وتجربتها الرائدة في استقطاب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها تؤدي دوراً حيوياً في اقتصاد إمارة الشارقة في قطاعات حيوية مثل الأغذية والخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة والمعادن والقطاع البحري والنفط والغاز وريادة الأعمال وغيرها، ما جعل منها واحدة من أهم المناطق الحرة وأنجحها على مستوى المنطقة، ومنصة مهمة للشركات التي تبحث عن أسواق جديدة تعزز نموها انطلاقاً من حرة الحمرية، بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب التجارة العالمية بإمارة الشارقة وقربها من مختلف المناطق الرئيسة في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

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