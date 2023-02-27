"مجموعة &e" تتعاون مع ماستركارد لتعزيز المستقبل الرقمي للمستهلكين عبر 16 سوقاً

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة &e عن عقد شراكة استراتيجية مع ماستركارد لتقديم باقة متنوعة من التقنيات الجديدة والتجارب المبسطة المدعومة بقدرات شركة ماستركارد للمستهلكين والشركات عند استخدامهم للخدمات المالية الرقمية التي توفرها الشركات التابعة لـ &e، عبر 16 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

تشمل هذه التجارب تزويد المستهلكين بحلول مبتكرة لسداد المدفوعات للعديد من أنشطة أساليب الحياة، إلى جانب مجموعة من الفرص والعروض المتوافقة مع الاحتياجات الشخصية والتي تتيح لهم التفاعل مع العديد من العلامات التجارية.

و ستدعم ماستركارد جهود مجموعة &e في توسيع نطاق منظومة خدماتها المالية في الدول التي تعمل فيها المجموعة، من خلال دمج الخدمات وأدوات الدفع الرقمية في الحياة اليومية للمستهلكين، إذ يسهم هذا التعاون في الارتقاء بتجربة المستخدم وتوفير قدر أكبر من المرونة والراحة في التعاملات التجارية. وستعود هذه الخطوة بالفائدة على المستهلكين عند الشراء من المتاجر أو عبر الإنترنت، وستمكنهم من إرسال واستلام الأموال دولياً للأفراد أو الشركات من خلال خيارات مريحة وآمنة لسداد قيمة التحويلات المالية.

و قال ميخائيل جيرشوك، الرئيس التنفيذي لشركة &e إنترناشونال يتيح حضورنا القوي عبر 16 سوقاً في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا العديد من الفرص لتوسيع نطاق الشراكات، واستكشاف فرص النمو، وتحديد الإمكانيات الجديدة للتعاون المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين ، وستسهم شراكتنا مع ماستركارد في تكثيف جهودنا الرامية لتقديم العروض المالية التي يحتاج إليها المستهلكون لمواكبة تغيرات العصر الرقمي.

من جانبها، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا نرى أن هذا التعاون مع &e يسهم في تعزيز مكانة ماستركارد كشريك موثوق للشركات الراغبة بتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وقدرتهم في الحصول عليها.

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