أدنوك تقرر زيادة حجم الطرح العام الأولي لأدنوك للغاز إلى 5%

المصدر: البيان

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أعلنت أدنوك للغاز بي أل سي ("الشركة" أو "أدنوك للغاز")، شركة معالجة غاز متكاملة وعالمية المستوى، اليوم وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، أن مساهمها البائع، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) (ش.م.ع.)، ("أدنوك" أو "المساهم البائع") قد مارس حقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، في زيادة عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") للشركة.

حيثُ ستطرح أدنوك الآن 3,837,571,100 سهما عاديا، أي ما يعادل حوالي 5 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة المصدر. وقد أعلنت أدنوك سابقا أنها ستطرح 3,070,056,880 سهماً عادياً، تمثل حوالي 4 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، حيثُ أن قرارها بزيادة حجم الطرح يستند إلى الطلب الكبير من المستثمرين في جميع الشرائح، وسوفيعكس التزام أدنوك بتوفير بيئة تداول داعمة لأسهم الشركة بعد قبول الإدراج. وبافتراض بيع جميع الأسهم في الطرح، يعني ذلك أن قيمة الطرح ستبلغ تقريباً من 2,4 مليار دولار أمريكي إلى 2.5 مليار دولار أمريكي (8.6 مليار درهم إماراتي إلى 9.3 مليار رهم إماراتي). من المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس 2023.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: "يسرنا أن نعلن عن زيادة حجم الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز، والذي من المتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام اولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن. ويمثل هذا الطرح إنجازاً بارزاً لأدنوك في مسيرتها المستمرة لخلق وتعزيز القيمة. لقد شهد الطرح إقبالاً وطلباً كبيراً من المستثمرين من جميع الشرائح، مما يعكس مكانة أدنوك للغاز ودورها المحوري في منظومة الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات، ومساهم رئيسي في دفع جهود الحد من الانبعاثات ومواكبة الانتقال في قطاع الطاقة في دولة الإمارات. يبين زيادة حجم الطرح أن أسهم أدنوك للغاز فرصة استثمارية جذابة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمستثمرين المحليين والدوليين للانضمام إلى أدنوك والمشاركة في مسيرة نمو وتطور الشركة في المستقبل. كما يعد هذا الإدراج إنجازاً كبيراً ومعلماً رئيساً آخر في مسيرة نمو وتطور أسواق المال المحلية، حيث تواصل أبوظبي جذب مجموعة متنوعة من رؤوس المال العالمية ".

كما قرر المساهم البائع، وفقاً لحقه الوارد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات، زيادة حجم (أ) الشريحة الأولى في الطرح (المخصصة للمكتتبين في الشريحة الأولى (كما هو معرّف في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات)) من 10 في المائة الى 12 في المائة (تمثل 460,508,532 سهماً عادياً)؛ و(ب) الشريحة الثالثة في الطرح (المخصصة لموظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها) من 2 في المائة الى 4 في المائة (تمثل 153,502,844 سهماً عادياً). أما النسبة المتبقية والبالغة 84 في المائة من الطرح (والتي تمثل 3,223,559,724 سهماً عادياً) فقد تم حجزها للمستثمرين في الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام دون تغيير وستستمر حتى: (1) يوم الأربعاء 1 مارس 2023 كجزء من الاكتتاب العام في دولة الإمارات بالنسبة لِ (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات؛ (ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات؛ و (ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، (يُشار إليهم مجتمعين فيما بعد "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")؛ و(2) الخميس 2 مارس 2023 للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في بعض البلدان، بما فيها دولة الإمارات ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين"). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الجمعة 3 مارس 2023. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الاثنين 13 مارس 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على قبول الإدراج وتداول أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.

تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين. كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي - فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة (التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م) وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لن يكون بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد او أي من حلفائه مسؤولا عن المشاركة في تسويق او إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الامارات للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.

تتوفر تفاصيل الطرح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين. ويمكن تنزيل نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات ونشرة الطرح الدولية عبر الرابط www.adnoc.ae/adnocgas-IPO.

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