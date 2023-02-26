«سيدات أعمال دبي» يواجه التحديات في سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مجلس سيدات أعمال دبي بنجاح برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي، الذي أطلقه بداية العام الحالي بالتعاون مع شركة «نيو ماتريكس» العالمية وشركة «ريتش ديجيتال وركس»، مع استكمال 12 ورشة عمل متنوعة المواضيع حضرها المشاركون في الدورة الخامسة من البرنامج التوجيهي الإرشادي للمجلس.

ونظم المجلس حفلاً ختامياً للبرنامج تم خلاله تكريم المشاركين، واستعراض أبرز الدروس المستفادة التي تعزز قدرة المشاركين بالبرنامج على إطلاق المشاريع وتنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات حول مختلف المواضيع ذات العلاقة بمسرعات الأعمال.

وتألف برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي من أربع مراحل تدريبية شملت إطلاق المشروع وإدارته وتطويره وتنميته بالإضافة إلى تعزيز التواجد الرقمي والذكي للشركات، وذلك على امتداد 6 أسابيع من الورش التدريبية التفاعلية المتخصصة.

وركز البرنامج الأول من نوعه في المنطقة على توفير تدريب متخصص يتناول تلبية الاحتياجات الفعلية لأعضاء المجلس، ويوفر حلولاً للتحديات التي حددوها خلال مشاركتهم في الدورة الخامسة من البرنامج التوجيهي الإرشادي للمجلس.

وشمل التدريب ورشة تفاعلية في المرحلة الثالثة من البرنامج كمحاكاة حول الحصول على التمويل للمشاريع الناشئة والثقافة المالية، وأفضل الممارسات لتنفيذ عروض ناجحة لاستقطاب التمويل، حيث أقيمت كذلك مسابقة واقعية وعرض حي للمشاركين أمام لجنة تدريبية من المستثمرين من ذوي الخلفيات المصرفية والاستثمارية للوقوف على إمكانات المشاركين في إقناع المستثمرين بتمويل أفكار المشاريع الناشئة المطروحة من قبلهم.

وغطى التدريب في برنامج مسرعات الأعمال التنفيذي مواضيع متنوعة شملت تحديد الجمهور المستهدف والاستحواذ على عملاء جدد، وتخطيط رحلة العملاء وأنواعها، وكيفية هيكلتها لإحداث التأثير المطلوب، وكيفية تكوين الأفكار، وتطوير وتنمية الأعمال.

كما تناول التدريب الطرق الأمثل للاستفادة من الموارد المالية وتحقيق إيرادات أعلى بكلفة أقل، والتسويق وأنماط التفاوض والإقناع، وتصميم تجارب العملاء والمحافظة عليهم، وكيفية وضع نموذج للحوكمة وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، والمحافظة على النمو والتوسع، وكيفية تقييم الشراكات والاستفادة منها لخلق القيمة، وأهمية تطوير وتأسيس تواجد رقمي من خلال إدارة وتنظيم المواقع الإلكترونية والاعتماد على التسويق الرقمي.

وشهد البرنامج التدريبي انضمام مدربين وخبراء من خارج الدولة من خلال تقنية الاتصال المرئي، حيث شاركوا الحضور أفكارهم وخبراتهم وتجاربهم في مجال تأسيس الشركات الناشئة، وخصوصاً الدروس التي استفادوا منها خلال مراحل إطلاق أول مشاريعهم الناشئة.

وبرزت أهمية البرنامج في قدرته على تعزيز فرص حصول المشاركين على الدعم المطلوب لإطلاق وتنمية مشاريعهم مثل التمويل أو المهارات أو الخبرات بالإضافة إلى علاقات الأعمال، والتدرب والتأقلم مع الحلول التقنية الملائمة للمشروع وخدماته.

وتميز البرنامج بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من شركة «نيو ماتريكس» الذين أشرفوا على البرنامج، بالإضافة إلى خبراء من شركة «ريتش ديجيتال وركس» التي ركزت على تدريب المشاركين في مجال الفضاء الرقمي للشركات. وتعتبر شركة «نيو ماتريكس» من الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الاستشارات والتوجيه والتدريب، ويمتد نشاطها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن البرنامج التدريبي مخصص فقط لأعضاء مجلس سيدات أعمال دبي من المشاركين في الدورة الخامسة من البرنامج التدريبي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس، حيث يزودهم بالمهارات التي يحتاجونها لتحفيز الابتكار والتغيير والتطوير في شركاتهم أو مشاريعهم المستقبلية.

وقد تأسس مجلس سيدات أعمال دبي في العام 2002 تحت مظلة غرفة تجارة دبي، حيث يعتبر ممثلاً رسمياً لسيدات ورائدات الأعمال في دبي، ويهدف إلى توفير الدعم والرعاية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة، اللاتي يخطين الخطوة الأولى لهن على درب عالم الأعمال، حيث يلعب المجلس دوراً مهماً في تعزيز مساهمة سيدات الأعمال باقتصاد الدولة، والدفع بالتنمية الاقتصادية في جميع قطاعات مجتمع الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز