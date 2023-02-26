مشاركة ناجحة لغرفة الشارقة في «جلفود 2023»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات مشاركة ناجحة في الدورة الـ 28 من معرض «جلفود 2023»، الذي اختتمت فعالياته في الـ24 من الشهر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال جناحها الذي جمع عدداً من المؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية، وشهد تفاعلاً كبيراً من المستثمرين وكبار الفاعلين في قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم.

وشهد جناح الغرفة تنظيم عدد من الاجتماعات مع ممثلي الوفود العربية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث التقى عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد اقتصادي روسي، وآخر عراقي ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف دول العالم، جرى خلالها بحث مجالات التعاون والتنسيق للترويج لمنتجات شركاتهم في السوق الإماراتي الذي يعد من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم.

استدامة الغذاء

وأكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، أن مشاركة الغرفة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برفقة الشركات الوطنية العاملة بالشارقة، وحرصها الدائم على التواجد في هذا الحدث العالمي الذي استقطب هذا العام ما يزيد على 5 آلاف جهة عارضة، يأتي تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في تسهيل تجارة واستدامة الغذاء وتمكين وصول الشعوب إلى الموارد الغذائية التي تعد أولوية استراتيجية للدولة، مشيراً إلى أن الغرفة استطاعت خلال أيام المعرض تمكين الشركات الوطنية وإيجاد مساحة لهم للترويج لمنتجاتهم وإيجاد أسواق جديدة والوصول إلى مستوردين ومستثمرين وشركاء جدد بما يسهم في زيادة الحصص السوقية للمصدر المحلي في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.

قنوات تصديرية

وأشار علي الجاري، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى أن مشاركة المركز في المعرض جاءت بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، حيث استعرض المركز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة، كما سلط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب، والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر وسط بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تضمن لهم تحقيق أفضل العوائد والتوسع في أسواق المنطقة.

وأكد عدد من ممثلي الشركات الإماراتية التي شاركت ضمن منصة المركز أهمية المشاركة ونتائجها المثمرة، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها غرفة الشارقة لدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي وسعيها الدائم لفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، ويسعى مركز الشارقة لتنمية الصادرات بدعم من غرفة الشارقة إلى ترويج الصادرات للمنشآت الوطنية عبر المعارض المتخصصة من خلال خطة سنوية لمشاركة الأعضاء في مختلف المعارض المحلية والدولية التي من شأنها أن تكون منصة مناسبة لترويج المنتجات الإماراتية وإبراز جودتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز