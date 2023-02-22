«هونشي أوسادو» في سوق الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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بعد ٳطلاقها رسمياً تحت مظلة مجموعة «التوكيلات»، موزعها الحصري في الإمارات، في وقت سابق من هذا الشهر، نجحت «هونشي» للسيارات الفاخرة بتعزيز تواجدها في السوق، مع إطلاق سيارة «هونشي أوسادو 2023» الجديدة كلياً.

تتوفر هذه السيارة من فئة السيدان الفاخرة ذات الأبواب الأربعة، للبيع من قبل الموزع الحصري لـ «هونشي» مجموعة «التوكيلات»، في فرعها المتواجد في أبوظبي. وجاء تصميم «أوسادو» الجديدة أكثر ديناميكية، وهي ذات أسلوب عصري آسر وتقنيات رقمية متطورة، كما تجمع «أوسادو» التي تنتمي لفئة السيدان الفخمة متوسطة الحجم بين قوة الأداء وروعة التصميم، بالإضافة للكثير من التفاصيل، وتتوفر بمحرك تيربو مكون من أربع أسطوانات سعة 2 لتر ينتج قوة 223 حصاناً وعزم دوران 340 نيوتن متر، كما أنها زودت بأحدث مواصفات الأمان والمرونة والديناميكية لتوفر رحلة قيادة ممتعة وآمنة.

وتتضمن السيارة ميزات الأمان الأكثر تطوراً، فإلى جانب الحماية الأمامية والخلفية والستارية وحماية ركبة السائق مع ما يصل إلى تسع وسائد هوائية، توفر السيارة الفاخرة حماية للسائق والركاب من خلال العديد من أجهزة استشعار وقوف السيارات وأنظمة التحذير.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي في شركة «التوكيلات»، المهندس محمد صلاح الدين عبد الجواد: نحن متحمسون وسعداء للغاية لإطلاق «هونشي» وتعزيز تواجدها في سوق الإمارات. تشهد الدولة إقبالاً كبيراً على تجارب القيادة الفاخرة، ونحن على ثقة من النجاح الذي ستحققه «هونشي أوسادو» في السوق مع انطلاقتها الجديدة.

من جهته، قال مدير «هونشي» في الشرق الأوسط، تشنغ وزانغ: يعكس طراز «هونشي أوسادو» الجديد قيم «هونشي» ومعاييرها العالية، ونحن على يقين من أن «هونشي أوسادو» هي الخيار الأمثل والمناسب للعملاء الذين يرغبون الدخول إلى عالم السيارات الفاخرة. فمن خلال إطلاق هذا الطراز الجديد، الذي يقدم تجربة قيادة متكاملة ويجسد الفخامة والراحة إلى سوق الإمارات، نتطلع إلى استقبال والتعاون مع عملاء جدد في المنطقة، الذين سيستمتعون بتجربة قيادة مريحة وفاخرة.

وتتوفر «هونشي أوسادو» الجديدة بخمسة ألوان خارجية وأربعة خيارات للتخصيص الداخلي، ويتمتع المشترون بمزايا وخدمات ما بعد البيع التي تشمل 7 سنوات من ضمان الشركة المصنعة غير المحدود بالكيلومترات، وخدمات المساعدة على الطرقات لمدة 7 سنوات، و7 خدمات دورية مجانية (أو 3 سنوات أيهما يأتي أولاً)، مما يميز «هونشي» عن العلامات التجارية الأخرى في الشرق الأوسط.

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