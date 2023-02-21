50 شركة من فيكتوريا الأسترالية تشارك في جلفود

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسجل ولاية فيكتوريا، المصدر الرئيسي للأغذية والألياف في أستراليا، حضوراً قوياً في معرض جلفود 2023. وحافظت حكومة فيكتوريا على الوجود المستمر في فعاليات جلفود، حيث شاركت في فعالياته على مدى 25 عاماً متواصلاً.

وبصفتها الجهة العارضة الأكبر من ولايات أستراليا، تحضر 50 شركة من ولاية فيكتوريا خلال المعرض لتمثل قطاعات متنوعة منها اللحوم ومنتجات الألبان والقهوة ومنتجات الأغذية الفاخرة للذواقة، والحبوب والمأكولات البحرية وغيرها، إذ تعرض 14 شركة منها منتجاتها في جناح الولاية في قاعات الشيخ سعيد. كما تعرض ثلاث عشرة شركة منتجاتها ضمن جناح اللحوم والمواشي الأسترالية، فيما تشارك البقية ضمن وفد حكومة فيكتوريا لبرنامج جلفود.

وقال قاسم يونس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في حكومة ولاية فيكتوريا: تحظى أستراليا، وبخاصة ولاية فيكتوريا، بسمعة عالمية كمورد آمن ونظيف وصديق للبيئة يلتزم بأعلى معايير الجودة والاعتمادية والأمن الحيوي وحماية البيئة. وتلعب ولاية فيكتوريا دوراً مهماً في توفير المنتجات الغذائية النوعية والألياف عالية الجودة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبقيمة تبلغ 1.2 مليار دولار أسترالي، فيما تعد دولة الإمارات من بين أكبر 10 أسواق تستورد الأغذية والألياف من فيكتوريا. ويعزى ذلك بشكل كبير إلى مناخنا الذي يتيح إنتاج مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الغذائية في كافة المواسم على مدار العام، ونتطلع إلى استعراض تلك المزايا الفريدة خلال هذه الفعالية السنوية المهمة.

وتسيطر أن فيكتوريا تسيطر على 26 % من قطاعات تصنيع ونقل الأغذية والألياف في أستراليا وتصدر أكبر كمية من منتجات الألبان والأطعمة الجاهزة والألياف الحيوانية مقارنة بكل ولايات أستراليا الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز