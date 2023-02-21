جامعة أبوظبي تنظم مؤتمرين دوليين للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية الخضراء

المصدر: أبوظبي - البيان

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يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مؤتمرين دوليين تستضيفهما جامعة أبوظبي، هما: «المؤتمر العالمي الخامس للتنظيم والإدارة» خلال الفترة من 22 -24 فبراير، و«المؤتمر الدولي للتمويل المستدام والتكنولوجيا المالية الخضراء» يومي 23 و24 فبراير، وذلك في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أهمية هذين المؤتمرين؛ إذ يؤكدان ما تشهده إمارة أبوظبي من نهضة اقتصادية وتنموية وازدهار للاقتصاد الرقمي بما يجعل من الإمارة بصفة خاصة، ودولة الإمارات بصفة عامة، مركزاً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية واللوجستية، وغيرها من المجالات التي تشهد معدلات نمو عالية بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة بما يلبي الأهداف المنشودة لهذا القطاع الحيوي في أجندة الخمسين المقبلة.

وأشار د. بن حرمل إلى أن البحث العلمي يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التطوير الأكاديمي للجامعة، ومن هنا تأتي استضافة الجامعة لهذين المؤتمرين الدوليين المتخصصين في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية الخضراء بما يسلط الضوء على أحدث ما يشهده هذان القطاعان من نمو وتطور علمي وتقني وبما يشكلانه من أثر إيجابي في دعم الازدهار الاقتصاد لإمارة أبوظبي، والدولة والمنطقة والعالم بصورة عامة.

وأوضح أن المؤتمرين يستقطبان نخبة بارزة من الخبراء وقادة الأعمال والمديرين التنفيذيين المتخصصين، وأكثر من 250 ورقة بحثية من 32 دولة في ست قارات اعتمد منها 110 بحثاً لاستعراضها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمرين البالغة 22 جلسة تعقد على مدار ثلاثة أيام. ويسعى المؤتمران إلى تعزيز تضافر الجهود العالمية لتسريع الحلول المبتكرة والتخفيف من الأعباء في مجال الطاقة، وتغير المناخ، والتحديات الملحّة الأخرى المتعلقة بالاستدامة.

ويشارك في الحدثين، اللذين تنظمهما كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، نخبة من المتحدثين والأكاديميين والممارسين والباحثين وطلبة الدكتوراه بهدف تعزيز العمل الجماعي عبر سلسلة من حلقات النقاش وورش العمل والعروض التقديمية. وسيترأس المؤتمرين البروفيسور شيرين فاروق، مساعد نائب مدير الجامعة للبرامج الأكاديمية وأستاذة المحاسبة، والبروفيسور سلام عبدالله، أستاذ نظم المعلومات الإدارية في جامعة أبوظبي. وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر، الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون، وإحسان زاكري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الهيئة الدولية لاعتماد كليات الأعمال.

وسيعمل المؤتمر بشكل وثيق مع الباحثين لدراسة البحوث التي تركز على الاستدامة التنظيمية، والمقرر نشرها في عدد من المجلات المدرجة في قاعدة بيانات موقع «سكوبس» الشهير. كما سيتم النظر في الدراسات الكاملة المقدمة إلى «المؤتمر العالمي الخامس للتنظيم والإدارة» 2023، لنشرها أيضاً في «سكوبس»، نظراً لارتباط المؤتمر بدوريات كيو1 وكيو2، ذات التصنيف العالي. كذلك سيتم تقديم «جائزة أفضل ورقة بحثية» من قبل «المجلة الدولية لإدارة الضيافة المعاصرة»، و«مجلة الضيافة والفكر السياحي».

وسيتخلل المؤتمر ورشة عمل بعنوان «تمكين المرأة: هو الحل لمؤسسات الاستدامة»، التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإشراف الدكتورة مايا رميتي، مستشارة مكتب الأمم المتحدة للمرأة، وهبة الجردلي، رئيسة برنامج ريادة الأعمال ومراعاة شواغل المرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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