7935 مستثمراً هندياً استقطبتهم عجمان في 2022

المصدر: عجمان - وام

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نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ملتقى الأعمال «عجمان ـ الهند» بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وبحث تنمية حجم التجارة البينية، وعلوم التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وفرص الاستثمار المتاحة لكل من عجمان والهند، حيث وصل عدد المنشآت خلال عام 2022 إلى 5798 منشأة لمستثمرين ورجال أعمال من الجنسية الهندية في إمارة عجمان، بينما زاد معدل المستثمرين ورجال الأعمال القادمين إلى الإمارة من جمهورية الهند إلى 7935 مستثمراً خلال عام 2022 بارتفاع 10 % مقارنة بعام 2021.

حضر الملتقى، محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، ومروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية، وجميلة كاجور مدير مركز عجمان لدعم الأعمال في غرفة عجمان فيما ترأس الوفد الهندي الدكتورة جافينا شادها، مساعد أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية بحضور مجموعة من المستثمرين وأصحاب الشركات من جمهورية الهند، وشارك في الملتقى منطقة عجمان الحرة ومجموعة من أصحاب الشركات والمصانع من إمارة عجمان.

وأكد محمد الجناحي أهمية الملتقى ودوره في فتح آفاق للتعاون التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين عجمان والهند وإيجاد قناة للتواصل بين المسؤولين من الجهات الحكومية وكذلك أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين، وخاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية والمتجذرة بين الإمارات والهند وما تنص عليه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي تتوج العلاقات الاقتصادية وتضمن تعاوناً اقتصادياً أوسع وأشمل بين البلدين.

علاقات مزدهرة

وقال الجناحي: «إمارة عجمان حريصة على تنمية علاقاتها من الجانب الهندي وتوفير كافة المقومات الداعمة لجذب المستثمرين، وخاصة أن إمارة عجمان تتميز بعلاقات اقتصادية قوية مع الهند بحيث وصلت نسبة النمو لإجمالي لحجم التجارة بين عجمان والهند إلى 15 % خلال عام 2022، كما زاد معدل المستثمرين ورجال الأعمال من جمهورية الهند إلى 10 % خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 ليصل عدد المستثمرين خلال 2022 إلى 7935 مستثمراً».

وتتصدر قطاعات «الصناعات التحويلية، التشييد، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات» كأهم قطاعات المنشآت العاملة في الإمارة لمستثمرين ورجال أعمال من الجنسية الهندية، بحيث بلغت أعداد تلك المنشآت خلال العام المضي 5798 منشأة وبنسبة نمو بلغت 17 % مقارنة بعام 2021.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، أن إمارة عجمان تتميز بجاذبية استثمارية فريدة وضعتها على خارطة أبرز الوجهات الاستثمارية في الدولة والمنطقة، بحيث تتنوع الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.

وأكدت الدكتورة جافينا شادها، أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين أصحاب والمستثمرين من الهند وعجمان، مشيرة إلى أن تنوع مجالات أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانب الهندي يزيد من فرص الاستثمارات والتبادل التجاري لاسيما وأن الوفد يمثل مجموعة واسعة من القطاعات ومنها «الزراعة، الأغذية والمشروبات، الكيماويات، الصناعة، تجارة الجملة والتجزئة وغيرها من القطاعات».

مزايا استثمارية

وقدم محمد عبدالله مدير مبيعات هيئة المناطق الحرة ـ عجمان، نبذة حول المزايا الاستثمارية في المناطق الحرة بالإمارة وما توفره من بنية تحتية متكاملة جاذبة ومعززة لاستدامة الأعمال ونموها، وعدّد للحضور أبرز القطاعات العاملة وحلول الأعمال التنافسية والمتوفرة في هيئة المناطق الحرة.

وشهدت أعمال الملتقى عقد اللقاءات الثنائية بين الحضور من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين.

وفي ختام اللقاء قام محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية في غرفة عجمان والدكتورة جافينا شادها، مساعد أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

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